«Саша и Сирожа» возвращаются 1 20.05.2020, 17:32

2,232

Сергей Михалок взялся за свой давний проект.

Новость о том, что спустя 10 лет убойный дуэт возвращается, сообщил Сергей Михалок в своем Instagram, пишет kp.by.

«Мы впервые за десять лет поговорили с Ле хои Хацкевичем. Говорили час и остановились, когда от смеха стало сводить животы. Мы оставили прошлые обиды и опять ДРУЗЬЯ. Я счастлив. Почти до слеез. Мои брат, друг и соавтор по «Бамбукам», «Аддис-Абебе», «Саше и Сироже». Хацон полон энергии, иронии, талантлив и молод сердцем. Итог: художник Шаппо делает носы. Неизменныи режиссер «Са-Си ТВ» Матвеи Сабуров в деле. Музыканты репетируют альбом «Скаты». Я счастлив, что банда придурков опять собралась, чтоб всем утереть носы».

Парни изображали двух балбесов, которые суют свои носы во все сферы нашей жизни.

Переводя на литературный язык, комический панк-проект, в котором два нелепых персонажа с накладными носами потешаются над нашими реалиями, начал репетировать старые песни и готовить новую программу.

- Сейчас общаемся через вайбер и готовим материал, уже есть семь песен, - рассказал нам художник Алексей Хацкевич, партнер Михалка по дуэту «Саша и Сирожа». – Каждый, как и раньше, занимается своим делом. Я рисую картинки, вместе сочиняем тексты. Сергейка напряг своих музыкантов работой.

- Недомолвки были сняты?

- Да, как выяснилось, недомолвок и не было, просто люди порой берут паузу в общении. Это нормально. Что касается материала – стиль «Саши и Сирожы» не поменяется, все примерно в том же ключе и останется. Понятно, что наши реалии тоже найдут отражение в текстах, и про карантин тоже будет.

Антон Азизбекян, продюсер проектов Сергея Михалка рассказал, что благодаря карантину у всех появилось время переосмыслить творчество. Так возникла идея возобновить дуэт «Саша и Сирожа». Уже идет полным ходом работа над новым альбомом «Хлорка», каждый день они накидывают новые шутки и куплеты, общаются через интернет.

- В команде также наш бессменный режиссер Матвей Сабуров. Есть желание у украинского канала заняться производством серии программ – но мы пока в раздумьях. Когда закончится карантин, парни встретятся в Минске, и к чему это приведет, пока не знаем. Может снимем клип. Но, подумывая о презентации проекта, мы сразу вспомнили хутор «Шабли». Мы видим это как классный open-air, с приглашенными артистами, работающими в аналогичном жанре. И кульминация – долгожданный концерт Саши и Сирожы. Судя по той активности, которую проявляет Сергей Михалок, альбом будет готов совсем скоро. А когда состоится презентация – это уже зависит от эпидемиологической обстановки в Беларуси, - говорит Антон Азизбекян. - Мы рады, что в итоге время карантина в Украине работает на нас. Впервые за 30 лет, наверное, Сергей Михалок два месяца не дает концерты. Зато это благотворно влияет на творчество – кроме того, что он занялся проектом «Саша и Сирожа», параллельно дописывает третий альбом еще одного своего проекта Drezden, готовит новую программу «Ляпис98» - в группе появился клавишник Паша Михалок. Решили, что это добавит красок звучанию коллектива. При этом наши дудки остаются.

Да еще и Света Зеленковская на сносях, они с Сергеем ждут пополнения в семействе.

Напомним, проект «Саша и Сирожа» родился более 15 лет назад, в 2001-2004 годах выходили «Калыханкi» (всего их было снято более 160 выпусков в Беларуси сначала на БТ, а потом на Первом музыкальном канале, а в Украине - на M1.