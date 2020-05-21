Коронавирус свирепствует в Гомельском университете транспорта 21.05.2020, 12:30

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Что говорит руководство?

Особая ситуация с COVID-19 складывается в медучреждениях и в учреждениях образования Беларуси. В редакцию «Сильных новостей» ежедневно поступают десятки анонимных сообщений от жителей города и области с просьбой прояснить ситуацию с коронавирусом в их организации или поселке. Большую часть таких сообщений мы не можем проверить в силу ряда факторов, в первую очередь — закрытости властей. Однако кое-что нам все же удается узнать, в том числе и от представителей учреждений образования.

Так, в редакцию «Сильных новостей» обратились студенты БелГУТа с просьбой выяснить, что же на самом деле происходит в университете в связи с заражениями коронавирусом некоторых студентов.

«Поскольку администрация ВУЗа студентам никакой информации об этом не дает, остается верить лишь своим глазам и слухам. Пока известно только, что точно есть несколько зараженных на электротехническом факультете. Однако студенты продолжают работать в прежнем режиме. С понедельника был введен масочный режим, который соблюдают 10% всего вуза (включая не только студентов, но и преподавателей). В одном из интервью администрация заявила, что ни один студент якобы не изъявил желания переходить на удаленное обучение, хотя лично у нашей группы, к примеру, никто даже и не спрашивал (уже давно сказали, что никакого ДО не будет).

Особенно напряженная ситуация сейчас складывается на военно-транспортном факультете, курсанты которого проживают на 4 этаже 3-го общежития. По слухам, уже забрали около 30 курсантов (сколько из них зараженных и сколько контактов — тоже неизвестно). При этом, в общежитии с прошлой недели начался капитальный ремонт мужского душа и теперь все 4 этажа спускаются на первый этаж в женский душ. Единственное, что было предпринято, — выделено отдельное время утром и вечером для курсантов».

Ситуацию с COVID-19 Белорусском государственном университете транспорта «Сильным новостям» прокомментировал проректор по учебной работе Казаков Николай Николаевич:

— Да, в нашем университете выявлены положительные тесты на коронавирус. Первый случай выявили 13 мая. Всего на данный момент 10 человек: семь студентов и трое сотрудников. Это студенты военно-транспортного, механического, электротехнического факультетов и ПГС. Ребята, возможно, заразились от родственников, которые работают в медучреждениях. Ведется санитарная обработка помещений, где проводились занятия в группах со случаями заражения. Контакты первого уровня сразу ушли на самоизоляцию. Сложнее ситуация с военно-транспортным факультетом, поскольку ребята проживают в казарме в общежитии. Их забирают в учреждениях здравоохранения как контакты первого уровня.