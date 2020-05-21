Коронавирус бушует в Гродненской области: многие школы и организации «выкосило» 2 21.05.2020, 15:41

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Количество контактов и заболевших огромно, есть новые данные об умерших.

Новые случаи коронавируса в Гродненской области. Заражение распространяется по школам в Гродно, Лиде, Кореличах, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Учительница из гимназии №2 в Гродно написала в чате о двух подтвержденных случаях короновирусной инфекции. Некоторые учителя являются контактами первого уровня и уходят на больничный", - пишет читатель канала.

"В школе №3 Гродно с четверга отменяют занятия. Вечером в среду обзвонили родителей учеников, по крайней мере младших классов. Это Октябрьский район", - сообщает подписчик канала.

"Гимназия №9 Гродно. Заболела одна из учительниц. Часть учеников - на карантине", - пишет читатель канала.

"По школам Октябрьского района Гродно на сегодняшний день уже 501 официальный контакт. Сколько из них заболевших неизвестно", - сообщает подписчик канала.

"На предприятии "Гродножилстрой" в отделе кадров все на карантине, кроме начальника", - пишет читатель канала.

Волковысский район

"Гродненская область, поселок Красносельский. В школе из 30 проб десять положительных, многие учителя дома на самоизоляции, некоторые уже неделю", - сообщает подписчик канала.

Новогрудский район

"В Новогрудке умерла заведующая отделением круглосуточного пребывания для пожилых, у нее и у мужа были положительные тесты на Covid-19. В понедельник выписали из больницы, начальник управления звонила ей несколько раз, угрожая увольнением из-за распространения коронавируса в отделении среди пожилых. А сегодня она умерла", - пишет читатель канала.

Гродненский район

"Скидельский сахарный завод. Два человека с одтвержденным коронавирусом", - сообщает подписчик канала.

Кореличи

"Кореличи, средняя школа №2. Из 6 класса два ребенка, из 11 класса – шестеро с подозрением на Covid-19", - пишет читатель канала.

Лида

"Первый подтвержденный случай Сovid-19 среди учеников средней школы №14 в Лиде. Последний звонок отменен", - сообщает подписчик канала.

Мостовский район

"Очаг Covid-19 в ветстанции города Мосты. Подтвержден диагноз у ветврача. Сегодня брали тесты у контактов первого уровня. Заразилась ветврач от свекрови, которую не хотели сразу госпитализировать со всеми признаками", - пишет читатель канала.

"Закрыта на карантин школа в деревне Пески. Заболели преподаватели", - сообщает подписчик канала.

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