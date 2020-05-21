Белорус вернулся из Чехии с COVID-19, подорвался на снаряде и заразил врачей 4 21.05.2020, 19:47

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Николай ШУБУК: «Хотелось бы помочь тем, кому очень нужна плазма в лечении»

фото: sb.by

Приключения брестского дальнобойщика.

Врач-травматолог-ортопед Брестской областной клинической больницы Николай Шубук рассказал sb.by о том, как подхватил коронавирус от одного из пациентов.

Брестский дальнобойщик вернулся в Беларусь в то время, когда в Европе уже началась пандемия. Вместо того, чтобы сидеть на самоизоляции, мужчина отправился на полигон собирать снаряды. Один из них взорвался — с травмой руки пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу, прооперировали.

Тест на коронавирус, взятый у дальнобойщика через несколько дней, дал положительный результат. Доктор Николай Шубук и трое его коллег как контакты первого уровня тоже сдали анализ — оказалось, что все заболели.