«У нас прямо в поселковой больнице умер 55-летний сотрудник»
- 22.05.2020, 9:16
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В Буда-Кошелевском районе - новая вспышка коронавируса.
Вспышка коронавируса произошла в Уваровичском психоневрологическом доме-интернате в Буда-Кошелевском районе Гомельской области, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Очень много заболевших в Уваровичском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов, - пишет житель поселка. - Болеют и медики, и пациенты. Всем пишут пневмонию, отказываются вывозить в больницу, даже если человек находится в тяжелом состоянии. Раньше нескольких работников отправили в ЦРБ в Буда-Кошелево, но теперь уже всех оставляют тут лечиться. Или умирать – не знаю, как правильно это охарактеризовать.
У нас прямо в поселковой больнице умер 55-летний водитель скорой помощи. Написали, что от "сердца", но все же знают, что это неправда».
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