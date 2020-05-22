Коронавирус бушует в Минской области: в Мяделе умер водитель «скорой» 22.05.2020, 9:40

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Последняя информация о новых очагах заражения.

Новые очаги коронавируса в Минской области. Заражение обнаружено в Слуцке и Молодечно. В Мяделе умер водитель скорой помощи, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Минский район, деревня Большой Тростенец. Положительный тест у мужчины 65-и лет, у его жены брали кровь, но тест ничего не показал. Сразу пошла на работу", - пишет читатель канала.

"Очаг коронавируса обнаружен на улице Зеленой, 7 в Слуцке. Приезжала скорая помощь, медработники были в белых защитных костюмах, зашли в подъезд", - сообщает подписчик канала.

"Серьезная ситуация в Молодечно на ООО "Белхол". Более 50 подтвержденных тестов у работников. 20 мая делали обработку в гардеробах. Информация скрывается от рабочих, о карантине и речи не идет", - пишет читатель канала.

"В Мядельской ЦРБ вчера умер мужчина 1952 года рождения. Работал водителем на скорой помощи, заболел, подтвержденный Covid-19", - сообщает подписчик канала.

"Логойский район, Плещеницы, 15 учителей средней школы №1 отправили на карантин", - пишет читатель канала.

"Очаг коронавируса в агрогородке Лесной под Минском. Дом №41", - сообщает подписчик канала.

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