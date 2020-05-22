Умершую от COVID-19 жительницу Столина хоронили в гробу, плотно обмотанном пленкой 22.05.2020, 10:17

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Покойную выносили люди в защитных костюмах.

От коронавируса умерла жительница Столина. Ее хоронили в гробу, плотно обмотанном пленкой, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«От коронавируса умерла жительница Столина, жила на улице Дзержинского, 112. Хоронили в гробу, обмотанном пленкой, гроб выносили люди в защитных костюмах», - рассказал очевидец.

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