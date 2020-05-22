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От коронавируса умерла медсестра из Минской областной клинической больницы

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  • 22.05.2020, 11:48
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От коронавируса умерла медсестра из Минской областной клинической больницы

Ее муж – в тяжелом состоянии.

Умерла медсестра из Минской областной клинической больницы. Ее муж – в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Минская областная клиническая больница, половина сотрудников с Covid-19, - пишет один из работников. - Вчера умерла моя знакомая, медсестра из этой больницы, звали ее Валентина. В тяжелом состоянии забрали ее мужа. С подтвержденным тестом почти все нейрохирурги в неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Заведующая уже выписана из стационара, а старшая медсестра еще лежит в больнице».

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