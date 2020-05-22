Появляется все больше сообщений о смертях от коронавируса в Беларуси 7 22.05.2020, 16:45

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Фото: Reuters

(обновлено) Наша страна вышла на пик эпидемии?

Telegram-канал "Баста!" пишет, что подписчики все чаще сообщают о смертях от Covid-19. Редакция канала приводит четыре письма, которые были получены вчера вечером и сегодня утром:

"Позвонил своему другу-афганцу Павлу К., - пишет читатель. - Неделю назад у всей семьи был подтвержден коронавирус. Ему 54, тоже болеет. Жена, дочь без симптомов. Мама недвижима была. В больницу не взяли. Он сам взял в аренду аппарат кислородный. Вчера утром звонил, мама еще жива была. А вечером умерла".

"От коронавируса умер наш друг, спецназовец из Марьиногорской бригады. Александр И., служил там 58 лет. Умер 13 мая, хоронили братишку на Северном кладбище 16 мая. Да, у него не было почки, но положили в больницу с признаками "короны". Тест здавал три раза, третий был положительный. Перевели на ИВЛ. Четыре дня лежал и умер под аппаратом. Но написали в справке "почечная недостаточность".

"Умер 45-летний водитель Брестского автобусного парка. Всё бы ничего, но именно в этой организации почти всё её руководство заражено коронавирусом, что уже официально подтверждено. При этом все подробности произошедшего скрываются".

"Умер врач Солигорской центральной районной больницы Владимир П. У него были все симптому коронавируса, первый тест пришел отрицательный, второго не дождался. Последние дни лежал в реанимации".

Кроме того, сегодня стало известно о смертях:

- медика в Буда-Кошелевской поселковой больнице;

- водителя "скорой" из Мяделя;

- жительницы Столина, которую хоронили в гробу, плотно обмотанном пленкой;

- медсестры Минской областной клинической больницы;

- 50-летнего работника Минского автомобильного завода;

- пожилой женщины из Новогрудка;

- 33-летнего руководителя в сфере ЖКХ из Минска.

Еще раз отметитм, что это только информация, которая cегодня появилась в независимых СМИ и Telegram-каналах.

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