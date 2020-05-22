закрыть
22 мая 2020, пятница, 19:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Новогрудке от коронавируса умерла пожилая женщина

1
  • 22.05.2020, 17:12
  • 2,233
В Новогрудке от коронавируса умерла пожилая женщина
иллюстрационное фото onliner.by

Заболели сотрудники социального обслуживания пожилых.

В редакцию Charter97.org обратилась читательница, которая подтверждает информацию о смерти заведующей круглосуточного пребывания для пожилых в Новогрудке.

«Хочу полностью подтвердить достоверность информации», - пишет она.

Также женщина рассказала, что коронавирус в Новогрудке был подтвержден среди работников социального обслуживания пожилого населения:

«В свою очередь хочу вам сообщить о заболевших работниках социального обслуживания пожилого населения в г. Новогрудке. Одна из их подопечных умерла 19.05 от коронавируса. Сиделка, которая обслуживала ее лежачего мужа (даже в то время, когда диагноз у этой женщины уже был положительный) сейчас на самоизоляции дома с подтвержденным тестом на COVID-19. Если бы дочь не настояла на проведении анализа, то эта сиделка и дальше работала несмотря на то, что была контактом первого уровня. Ее заставляло работать руководство центра», - сообщает читательница.


популярное за неделю

Мнение

Ковровые бомбардировки
Ковровые бомбардировки Ирина Халип
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников