В Новогрудке от коронавируса умерла пожилая женщина 1 22.05.2020, 17:12

2,233

иллюстрационное фото onliner.by

Заболели сотрудники социального обслуживания пожилых.

В редакцию Charter97.org обратилась читательница, которая подтверждает информацию о смерти заведующей круглосуточного пребывания для пожилых в Новогрудке.

«Хочу полностью подтвердить достоверность информации», - пишет она.

Также женщина рассказала, что коронавирус в Новогрудке был подтвержден среди работников социального обслуживания пожилого населения:

«В свою очередь хочу вам сообщить о заболевших работниках социального обслуживания пожилого населения в г. Новогрудке. Одна из их подопечных умерла 19.05 от коронавируса. Сиделка, которая обслуживала ее лежачего мужа (даже в то время, когда диагноз у этой женщины уже был положительный) сейчас на самоизоляции дома с подтвержденным тестом на COVID-19. Если бы дочь не настояла на проведении анализа, то эта сиделка и дальше работала несмотря на то, что была контактом первого уровня. Ее заставляло работать руководство центра», - сообщает читательница.