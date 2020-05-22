«В понедельник сдал анализы, а во вторник его не стало» 7 22.05.2020, 17:37

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Николай Марук

Фото: gkx.by

В Минске внезапно умер 33-летний руководитель в сфере ЖКХ.

Сегодня в Минске прощались с директором ЖКХ № 2 Фрунзенского района Николаем Маруком. Коллеги Николая Анатольевича говорят: он никогда не жаловался на здоровье, еще в понедельник был на работе. Узнав, о том, что стал контактом первого уровня, ушел на самоизоляцию. На следующий день Николай Марук умер у себя дома, пишет tut.by.

— Мы все в шоке. Человек ходил на работу, и теперь его нет… Говорят, это из-за проблем с сердцем, — рассказывает один из коллег Николая Марука.

Год назад Николай Анатольевич возглавил ЖКХ № 2 Фрунзенского района, до этого был заместителем директора по социальным вопросам, успел проработать в администрации Фрунзенского района, в расчетно-справочном центре. Про Николая Марука те, кто его знает, и с кем он работал, отзываются только положительно.

— Николай умер во вторник. Как рассказывают наши одноклассники, ему стало плохо дома, потерял сознание и родные вызывали скорую. Когда медики приехали, уже констатировали смерть, — рассказывает Александр, бывший одноклассник Николая Марука.

Директору ЖКХ № 2 Фрунзенского района было всего 33 года. Сегодня связаться с коллегами Николая Анатольевича практически невозможно, с утра они уехали в ритуальный зал на Ольшевского, чтобы проститься с руководителем. Те, кто провожал Марука в последний путь, отмечают: прощание было открытым, без каких-либо ограничений. И делают вывод, что у мужчины не было коронавируса, раз разрешили прощальную церемонию.

— Как контакт первого уровня Николай Анатольевич ушел на самоизоляцию, до этого у его коллеги обнаружили коронавирус. В понедельник Анатольевич сдал анализы, мы общались по телефону, все было хорошо, а во вторник его не стало, — рассказывает один из коллег Николая Марука. — Вроде бы вскрытие показало, что это сердце, о проблемах со здоровьем никто из нас не знал. Он никогда не ходил на больничный, не жаловался на сердце. Все произошло внезапно.

Одна из сотрудниц, которая несколько лет назад работала вместе с Николаем Маруком в расчетно-справочном центре, вспоминает о нем «как о хорошем и отзывчивом человеке, он всегда был на позитиве».

— Николай приходил на последнюю встречу выпускников, бодрый и веселый, ни на что никогда не жаловался, — добавляет бывший одноклассник Александр. — Человек ходил на работу, жил своей жизнью и случилось вот это…