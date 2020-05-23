«Кое-что из «Табакерки»: как приближенные к Лукашенко олигархи зарабатывают на здоровье белорусов 7 23.05.2020, 8:49

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Фото: the-village

Рассказ видеоблогера.

Ведущий канала «Непрофессиональный журналист» в новом выпуске рассказывает о том, как на нашем здоровье зарабатывают приближенные к Лукашенко олигархи:

«В мае 2018 года некто заместитель директора по предпринимательству Александр Александрович Калиновский заявил : «нам нужен симбиоз власти и предпринимательства».

Что же это означает на деле?

Для начала стоит вспомнить начало 2008 года, тогда началась ликвидация коммерческих ларьков в Минске, а чуть позднее и по всей Республике Беларусь. Вот как это прокомментировал упомянутый выше Александр Калиновский: «С огромной номенклатурой товара в такой тесноте, в жару, в холод без соблюдения санитарных норм и правил торговать, в общем-то, нельзя. Это неуважение ни к тем, кто там торгует, ни к тем, кто покупает».

Проще говоря, продавцам в ларьках и в туалет сходить некуда, и работать там не выносимо. Как продолжают работать в таких условиях сотрудники киосков Белсоюзпечати, Минсктранса и прочих не уточнялось. Зато упоминалось, что коммерческие ларьки к тому же портят вид города. Оно и понятно, по красоте и благородству они явно уступают тем же киоскам Минсктранса.

Что ж, демонтаж был произведен, а на остановках вместо коммерческих ларьков были установлены не менее благородного вида навесы, стоимостью каждый около 2000 долларов. Кстати один ларек ежемесячно приносил 600 долларов дохода в казну.

Спустя лет десять до правительства дошло, что навесы денег не приносят, а ледовые дворцы сами себя не построят.

И вот где-то в 2017-2018 гг компания «Энерго-Оил», принадлежащая Алексею Олексину, получила разрешение Лукашенко на создание «единой товаропроводящей сети в табачной сфере». По всей республике начали устанавливать «Табакерки». Кстати интересный факт про Алексея Олексина, ранее он занимал руководящую должность в «Белвнешторгинвест», которая входит в состав управления делами Лукашенко.

В Минске первый подобный киоск заработал в октябре 2019 года. Всего в стране планируется установить около 2500 «Табакерок». Также стоит отметить их весьма благородную внешность. Однако далеко не все население нашей страны оценило как внешний вид этих киосков, так и их внутреннее содержание. Что и выражало посредством надписей и не только.

Итак, можно сделать вывод, что «симбиоз предпринимательства и власти» - это когда у тебя есть связи в правительстве и ты вероятнее всего поддерживаешь нынешнюю «власть», то тогда ты можешь заниматься предпринимательством практически в полном отсутствии конкуренции».