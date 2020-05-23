Топ-10 самых надежных автомобилей с пробегом 23.05.2020, 18:03

Возраст машин — от двух до десяти лет.

Для автомобиля «с историей» на первый план выходят не различные «примочки», как в новых, а надежность систем и узлов. И тут модели делятся на такие, которые буквально через пять лет рассыплются, и на те, которые верно прослужат хозяевам еще лет пятнадцать. В подборке grodnonews.by — десятка самых беспроблемных авто по результатам большого прошлогоднего опроса водителей, а также сведения о том, что выходит из стоя в этих моделях в первую очередь. Возраст машин — от двух до десяти лет.

10. NISSAN LEAF (2011—2018)

В свое время Leaf был хитом среди электромобилей, а сейчас его ценят как очень надежную машину. По крайней мере, так думают 92,76% опрошенных владельцев. Есть сведения о проблемах с тормозами, рулевым управлением и кнопкой запуска двигателя. Также ПО автомобиля оказалось уязвимым для хакеров. Цена, в зависимости от возраста, пробега и запросов владельца, колеблется примерно от 20 до 50 тысяч рублей.

9. ŠKODA YETI (2009—2017)

Победитель рейтинга лучших подержанных автомобилей 2017 года. Надежность модели, а также качество сборки оценили 92,8% владельцев. При этом сообщается о возникающих неисправностях с электроникой, расходом масла, есть нарекания на качество окраски. Цена — от 14 до 44 тысяч рублей (последнее — редкий случай).

8. TOYOTA VERSO (2009—2018)

Если внешний вид машины и подвергался критике, то ее надежность оценивалась очень высоко. 93,1% опрошенных водителей не обнаружили никаких критических проблем с Verso. Остальные ругают в основном неудобство сидений и электронику. Цена — от 24 до 37 тысяч рублей.

7. VOLVO V40 (2012—2019)

Это единственный хетчбэк Volvo. Оценили беспроблемность машины 93,42% водителей, очень хвалят качество сборки. Нарекания же в основном возникают по части подвески. Цена — от 26 до 37 тысяч рублей.

6. JAGUAR XF (2008—2015)

Ни одну неисправность в этом поколении Jaguar XF большинство водителей не назвали критичной. Надежной машину признали 93,56% водителей. Есть некоторые жалобы на электропроводку в багажнике, механизм открывания крышки топливного бака и стоп-сигналы. Цена — от 22 до 55 тысяч рублей.

5. TOYOTA AURIS (2012—2018)

Как надежный автомобиль Auris оценили 94,29% опрошенных. Проблемы в основном с электроникой. Цена — от 25 до 31 тысячи рублей.

4. TOYOTA AVENSIS (2008—2018)

Особенных проблем с ней не возникало у 94,34% владельцев. Для этой модели характерны неполадки в сажевом фильтре дизеля, также отмечается склонность к образованию конденсата в фарах. Цена — от 21 до 45 тысяч рублей.

3. TOYOTA RAV4 (2012-2018)

Автомобиль соответствующим образом оценили 94,68% владельцев. Особенно хорошие отзывы касаются интерьера машины. Жалобы возникают на работу мультимедийной системы и камеры заднего вида. Цена — от 38 до 56 тысяч рублей.

2. LEXUS GS (2010—2018)

Седан GS четвертого поколения оказался надежным, и машину положительно оценили 95,18% опрошенных. Четверть всех проблем, о которых заявляли владельцы, была связана с электроникой. Цена — от 48 до 62 тысяч рублей.

1. LEXUS RX (с 2015 года по настоящее время)

Среди новых автомобилей эта модель заняла третье место по надежности, прекрасно ведут себя и машины с пробегом. Наиболее распространенные неисправности — незначительные проблемы с внешней отделкой и покраской. Lexus RX на первом месте в рейтинге еще и по стоимости: цены на него колеблются от 89 до 120 тысяч рублей.