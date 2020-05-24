Cтаткевич и Тихановский собрали сотни людей возле Комаровского рынка (Онлайн, видео) 4 24.05.2020, 13:09

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Фото: «Наша Ніва»

(Обновляется) Кандидаты протеста проводят разрешенный пикет по сбору подписей.

Лидер партии «Народная Грамада» Николай Статкевич и жена видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская проводят сегодня пикет по сбору подписей возле Комаровского рынка в Минске. Акция проходит в рамках избирательной кампании. Претенденты в кандидаты на президентство собирают подписи, сообщает телеканал «Белсат».

12:30

К столу, за которым собирают подписи за жену видеоблогера Сергея Тихановского Светлану, растянулась огромная очередь. Чтобы поставить подписи, люди приехали из других городов. При этом многие не верят в справедливость выборов и заявляют о необходимости перемен.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

12:25

«Кандидат протеста» Вероника Мищенко, которой отказали в регистрации инициативной группы, отметила, что события в Беларуси уже назвали «тапочной революцией». Она отметила, что ближайшие выборы нужно превратить в фарс.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Наша Ніва»

12:20

Николай Статкевич призвал сегодня же прийти в Верховный суд, который будет обжаловать нерегистрацию его инициативной группы.

Фото: «Наша Ніва»

12:15

К акции присоединилась сопредседатель Белорусской христианской демократии и потенциальный кандидат Ольга Ковалькова. Она призвала тех участников акции, кто выступает за уход Лукашенко, поднять руки.

«Невозможно терпеть ту диктатуру, которую мы видим каждый день», — заявила политик.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

12:10

«Кандидат протеста» Владимир Непомнящих в своем выступлении призвал людей не ходить на избирательные участки, а в случае фальсификаций выйти на площадь. Александра Лукашенко он предложил назначить капитаном или тренером команды по хоккею – «как он хочет».

Фото: «Наша Ніва»

«Лукашенко добился своего, чтобы за него проголосовали пенсионеры. Сейчас ему пенсионеры не нужны. Он хочет, чтобы их было как можно меньше», — заявил он.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

12:00

Николай Статкевич заявил, что цель акции - обсудить, что делать белорусскому народу, которого «загнали на край пропасти».

11:55

Видеоблоггер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Светланы Тихановской, присутствует на митинге.

Протестующие кричат «Жыве Беларусь!» и требовать отставки Лукашенко.

«Он уже достал», - сказал участник акции из Бобруйска.

«Сейчас у белорусов более чем достаточно поводов для протеста. Люди поняли, что изменить ситуацию из-за участия в голосовании просто невозможно. Сейчас волеизъявление народа массово фальсифицируется, поэтому остается единственная возможность того, чтобы выразить свое несогласие с существующей ситуацией – выходить на массовые мероприятия. Власти поймут только массовый протест. Кроме того, власти вынуждены разрешать людям во время избирательной кампании выражать гражданам свое несогласие», – рассказал «Белсату» Николай Статкевич.