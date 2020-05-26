Бразилия: катастрофа по имени Болсонару 26.05.2020, 21:11

ЖАИР БОЛСОНАРУ

ФОТО: AFP

Коронавирус может отправить отрицающего эпидемию бразильского Лукашенко в отставку.

Вчера Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, посещавших Бразилию, так как они могут стать еще одним источником инфекции в США, где по-прежнему остается критической ситуация, связанная с пандемией. Вашингтон применяет по отношению к южноамериканскому гиганту такие же меры, как в январе — к Китаю, а в марте — к европейским странам, пишет La Jornada (перевод - inosmi.ru).

Как и вышеперечисленные решения, эта мера также вызывает вопросы. Впрочем, как и многие другие меры, которые были приняты Дональдом Трампом в сфере внутренней и внешней политики на фоне распространения коронавируса во всем мире. Кажется, что в борьбе с пандемией правительство Бразилии, повторяя все движения вслед за американцами, потерпело полное фиаско. Как в Вашингтоне, так и в столице южноамериканского гиганта Бразилиа обоим президентам свойственны броские заявления, показная бравада, противоречивые поступки и в первую очередь ожесточенное противостояние с опытными эпидемиологами. А ведь этих врачей они сами привлекли к работе, чтобы те взяли на себя часть ответственности за проведение государственной политики в условиях чрезвычайной ситуации.

Несмотря на катастрофу в США, нельзя забывать о том, что происходит в Бразилии, где, скорее всего, ситуация еще более серьезная. В отличие от сверхдержавы, в Бразилии гораздо большее число людей не имеет средств защиты, а ресурсы системы здравоохранения заметно меньше.

Например, сегодня подал в отставку министр здравоохранения Бразилии, эпидемиолог Вандерсон де Оливейра (Wanderson de Oliveira). Он координировал работу по оказанию медицинской помощи с тех пор, как Болсонару уволил министра Луиса Мандетта (Luiz Mandetta). Его сменил Нельсон Тейч (Nelson Teich), который занимал эту должность менее месяца. Затем новым министром здравоохранения стал не врач, а военный — Эдуардо Пасуэлло (Eduardo Pazuello). Таким образом, после отставки Вандерсона де Оливейры в Бразилии отсутствует координация действий по борьбе с пандемией.

В связи с этими событиями неизбежно вспоминаются разногласия Трампа с эпидемиологом и экспертом группы Белого дома по оказанию медицинской помощи Энтони Фаучи (Anthony Fauci), которому пришлось несколько раз опровергнуть заявления президента, в том числе касающиеся непродуманных рекомендаций по применению сомнительных лекарств.

Несмотря на мнения специалистов, и Трамп, и Болсонару призывали использовать гидроксихлорохин — вещество, применяемое для лечения таких заболеваний, как малярия, волчанка и ревматоидный артрит. Однако у пациентов с коронавирусом могут от этого препарата могут возникать серьезные побочные эффекты. На прошлой неделе авторитетное медицинское издание The Lancet опубликовало исследование, по результатам которого гидроксихлорохин не только не облегчает симптомы и не помогает в лечении коронавируса, но и приводит к большему числу летальных исходов.

В целом, во времена наиболее сложной стадии пандемии в Бразилии, как до этого в США, отсутствует ответственное, разумное и дисциплинированное ведомство, способное координировать усилия в области здравоохранения. Эта ситуация представляет собой серьезный риск для соседей Бразилии и всего континента. Кроме катастрофической неспособности правительства справиться с кризисом, стоит отметить все более явные признаки коррупции и злоупотребления властью со стороны президента Болсонару. Возникает вопрос, сохранит ли президент Бразилии пост до 2022 года. Если нет, то какие возможны варианты развития событий?