Экс-глава Чувашии подал в суд на Путина 1 27.05.2020, 8:17

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МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Бывший чиновник требует восстановления в должности.

Экс-глава Чувашской Республики (РФ) Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд, в котором он оспаривает указ Путина о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда, сообщает РБК.

В качестве ответчика в иске указан президент России. В качестве заявителя — полный тезка бывшего главы Чувашии Игнатьев Михаил Васильевич. Его президент Владимир Путин отправил отставку в январе в связи с утратой доверия. Точная формулировка иска: «<...> об оспаривании Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики».

Михаил Игнатьев не ответил на звонки и сообщения РБК.

Иск был подан в среду, 20 мая, а в четверг он был принят к производству, следует из карточки дела. Судебное заседание назначено на 30 июня, на 10:00 (по Минску).

«Нормативно-правовые акты президента постоянно оспаривают, но вот указы об отстранении в связи с утратой доверия — такого не было последние лет 20 точно. Обычно не выходят с такими исками потому, что понимают, что может стать хуже», — рассказал РБК адвокат Руслан Коблев. Он полагает, что в иске представители Игнатьева, скорее всего, ссылаются на размытость категории «утрата доверия». «Это такой термин, который сложно пощупать. Иногда в указах президент ссылается на конкретные обстоятельства, если это коррупционный случай, и человек совершил уголовное преступление или не указал что-то в декларации. Но обычно обходится без этого», — пояснил Коблев.

Комментируя перспективы иска, Коблев отметил, что Верховный суд, вероятно, разъяснит, что это право президента — не доверять. «Но дальнейшие последствия могут быть какими угодно. Подачу такого иска могут использовать как повод поискать, что он совершил в уголовно-правовой сфере», — опасается адвокат.

По словам эксперта по региональной политике Виталия Иванова, в современной истории России было всего два прецедента, когда экс-губернаторы, снятые с должности, судились с президентом из-за своего увольнения. Оба случая были в 1990-х годах, тогда с Борисом Ельциным судились уволенные им главы администраций Брянской и Липецкой областей Юрий Лодкин и Геннадий Купцов, напоминает он. «Купцов был назначенцем, Лодкин — всенародно избранным. Лодкин суды проиграл. А Купцов выиграл. Но к тому времени в Липецкой области уже прошли выборы, в которых Купцов участвовал, и Ельцин уволил его повторно. С издевательской формулировкой — «в связи с неизбранием», — говорит Иванов.

После того, как президентом стал Владимир Путин, подобных прецедентов не было, отмечает он. «До сих пор бывшие губернаторы не отваживались судиться с «царем». Видимо, Игнатьеву совсем нечего терять», — заключает эксперт.

Перспективы такого иска «априори низки», и представить себе судей Верховного суда, удовлетворяющих данный иск даже при наличии безусловных оснований, сложно, полагает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, бывший член Совета Федерации Константин Добрынин. По мнению Добрынина, «элиты ментально начали частично возвращаться во вторую половину 1990-х годов, когда одобрение регионального населения было важнее, чем лояльность федерального центра».

Указ об отрешении Игнатьева от должности главы Чувашской Республики президент подписал 29 января. В указе говорилось, что Игнатьев снимается с должности «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации». Врио главы республики был назначен Олег Николаев, он руководит регионом до сих пор.

Отставке Игнатьева предшествовали два скандала. 18 января во время выступления он заявил, что «отдельные [журналисты или блогеры], которые приходят с разных регионов, хорошо здесь устраиваются» и зарабатывают «на разных схемах». «Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», — сказал тогда Игнатьев. Позже он заявил, что смысл его слов исказили, и извинился.

23 января Игнатьев, вручая пожарным ключи от новых машин, высоко поднял руку и, по сообщениям местных СМИ, заставил офицера МЧС прыгать за ними. В «Единой России» посчитали, что своими действиями Игнатьев унизил честь и достоинство офицера. После инцидента с ключами Игнатьева исключили из «Единой России».

Однако источники РБК утверждали, что положение Игнатьева было шатким еще до скандалов из-за низких рейтингов. Политолог Ростислав Туровский тогда пояснял, что подготовка бывшего главы республики не соответствовала уровню руководителя региона при том, что ситуация в Чувашии «застойная». Эксперт отмечал, что в случае с Игнатьевым низкий авторитет и отсутствие достижений региональных властей бросают тень и на федеральную власть.

По состоянию на лето 2019 года Чувашия входила в десятку наиболее экономически слабых регионов.