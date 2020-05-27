Ушел из жизни сын Якуба Коласа Михась Мицкевич 27.05.2020, 20:58

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фото: nn.by

Ему было 94 года.

Умер Михась Константинович Мицкевич, сын Якуба Колaса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил поэт и политик Владимир Некляев.

Михась Мицкевич родился 31 января 1926 года в Минске. Белорусский ученый в области металлообработки. Лауреат Государственной премии БССР (1980). Доктор технических наук (1985). Мастер спорта СССР по стендовой стрельбе. Младший сын Якуба Коласа.

С 1949 года работал в Физико-техническом институте Национальной академии наук Республики Беларусь, где занимал должности младшего научного сотрудника (1949-1961), главного инженера лаборатории (1961-1968), заведующего лаборатории (1969-1993). С 1993 года - главный научный сотрудник.

Подготовил более 150 научных работ, автор более 20 открытий.