Житель Докшиц – Лукашенко: Седьмой срок – только в тюрьме 28.05.2020, 10:22

Белорус из охваченного COVID райцентра жестко высказался в адрес «усатого убийцы».

Житель Докшиц рассказал пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" о ситуации в городе, ставшем месяц назад одним из крупнейших очагов эпидемии Covid-19.

"Сегодня в Докшицах все реже встречаются люди в защитных масках, вирус просто от усталости людской, от осознания неизбежного ушел на задний план, - пишет он. - Но это не значит что о нем вовсе забыли в городе и районе, в больницу все так же поступают люди, радует лишь что не в таких количествах и не в таких плачевных состояниях. Но это не говорит о том, что вирус отступает в реальности, сбавляет обороты он лишь на бумаге, так как результаты тестов уже никого не интересуют, интересует лишь статистика, план по которой кидают верха, под началом усатого убийцы,которому людские судьбы и жизни абсолютно безразличны! Тесты делают для галочки, и результат уже никого не интересует, так как есть доведенные цифры. Выздоровел - поставили "ковид", якобы справились, умер - ищут иные отписки, к примеру от обострившейся хронической болезни на фоне пневмонии

В то же время невозможно не замечать и не слышать обсуждения, доносящееся от многих из рабочих коллективов, в районе и городе. Все "сыпется", зарплаты на фоне растущих цен и тарифов ЖКХ падают, рабочих мест нет, как и достойной оплаты, приходится "батрачить" за 300-450 рублей. Дошло до того что уже и одежду в рассрочку покупаем, продукты в мелких магазинах на запись берем что бы хоть как то существовать.

В гордое и так ничего не осталось, все что можно закрыли, а что хоть как то дышит, работает в режиме филиалов и закреплено за другими районами.

Знакомый работает в одной из строительных организаций, ПМК-52, ситуация плачевная, все стало колом, материалов нет, денег на зарплаты людям и закупки тоже. Кто-то сидит дома за свой счет, кто-то пишет заявление на отпуск с последующим увольнением. Бесконечно меняют руководителей, которые зачастую и в строительстве ничего не понимают, а лишь исправно распиливают то, что и так еле дышит, злость нарастает, не знаем как дальше, пора уже менять это все.

Город у нас небольшой, поэтому постоянно слышишь от знакомых, да и прохожих на сколько все стало невыносимым, у всех одна повестка - о тяжести жизни.

Мы и работать то не прочь, но негде и не за что, да и уехать стало сложнее. Границы закрыты, цивилизованный мир смотрит на белорусов как на прокаженных. В ту же самую Польшу уехали бы на заработки, она сейчас у всех на языках

Кому жить хорошо - так это системным холуям, стерегут режим, людям гайки закручивают. Бывший председатель райисполкома, Пинчук, человека застрелил на охоте и ничего, работает вон до сих пор в сельсовете, пока место потеплее не нашли.

Работник одного из колхозов также говорит, что жизни уже никакой нет, с женой работают вместе, он - на технике, она - доярка, не знают, как ребенка на учебу собрать. 20 рублей одолжать приходиться, а что сегодня 20 рублей? Душа рвется, когда понимаешь что не можешь детей обеспечить, не говоря уже про себя.

Благо, хоть своя скотина какая никак есть, на этом и держимся.

Только в последние дни, когда люди увидели, сколько в стране недовольных, сколько собираются на встречи с кандидатами в президенты, появилась надежда на перемены. Нельзя позволить убийце и тирану обмануть народ и получить еще пять лет власти. Седьмой срок – только в тюрьме".