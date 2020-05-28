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Видеохит: Австралиец развлекает людей на карантине 750-килограммовой смеющейся птицей

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  • 28.05.2020, 16:54
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Видеохит: Австралиец развлекает людей на карантине 750-килограммовой смеющейся птицей
Фото: Farvardin Daliri

На этой неделе он дебютировал с гигантской кукабарой на улицах Брисбена.

Фарвардин Далири, австралийский художник, использовал свободное время на карантине, чтобы создать 750-килограммовую скульптуру смеющейся птицы-кукабары. По задумке автора, птичка должна принести радость местному сообществу в мрачные времена, пишет «Вокруг света».

На этой неделе Далири дебютировал с гигантской кукабарой на улицах Брисбена. Вскоре скульптор доставит ее на север, на фестиваль культуры в Таунсвилле.

По словам Далири, работа над скульптурой началась еще под Рождество. Художнику очень хотелось, чтобы птица смеялась, и карантин подарил ему возможность воплотить задумку.

Далири родился в Иране, потом изучал скульптуру в Индии, а затем мигрировал в Австралию. Тут он уже 25 лет участвует в организации фестиваля культуры в Таунсвилле, посвященного мультикультурализму.

Габариты кукабары — четыре с половиной метра в высоту, восемь с половиной метров в длину и два с половиной метра в ширину. Корпус птицы изготовлен из более чем 100 стальных кругов, сцепленных между собой, а клюв сделан из стекловолокна.

После того, как дочь Далири опубликовала запись тест-драйва в Твиттере, скульптор стал получать многочисленные одобряющие отзывы. Кажется, смеющаяся птица действительно поднимает настроение жителям Брисбена на карантине.


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