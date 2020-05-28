Жители Ивья: Люди у нас сами стараются надеть лишний раз маску 28.05.2020, 22:41

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фото: tut.by

Жители Ивья на фоне неспособности властей принять меры по COVID-19 сами дружно надели маски.

В среду, 27 мая, в районной газете «Іўеўскі край» появилась информация, что на Ивьевщине вводится обязательный масочный режим. Мол, люди обязаны носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, а руководителям субъектов хозяйствования будет запрещено обслуживание посетителей, не использующих маски. Оказалось, все не совсем так — это все носит не обязательный, а рекомендательный характер. Tut.by посмотрел, как сейчас живет город, где (не) ввели обязательный масочный режим — но люди от этого не стали менее ответственными.

— Надевай маску, а то в магазин не пустят, — говорит мужчина своей спутнице около одной из торговых точек на главной площади в Ивье. Девушка вздыхает, но достает из кармана маску. Пара идет в сторону торговой точки.

В магазин без маски, конечно, все же пустят, но ивьевчане сами предпочитают не рисковать. А еще говорят, что город маленький и каждый случай заражения коронавирусом — на виду. Хотя, конечно, и здесь от отсутствия официальной информации ходит много слухов. Поэтому местные стараются лишний раз по магазинам не ходить, носить маски (визуально в городе большинство людей на улице именно в них) и чаще мыть руки.

В полдень буднего дня на улицах города многолюдно — конечно, для маленького городка, где живет почти 8 тысяч человек. Кто-то спешит на обед, кто-то в банк или на почту. На парковках — много машин. Около магазинов — много велосипедов.

На лавочке около одного из домов сидят две пожилые женщины.

— А што той каранавірус — ну, захочаш памерці, дык ён і дапаможа, — философствуют они.

— Мы ж нікуды не выходзім — толькі вось на ганак, — говорит бабушка Станислава. Ее, признается, намного больше вируса волнуют цветы, которые раньше цвели перед окнами, а потом, при подготовке улиц к Дню города в прошлом году, их скосили. — Ён-та ёсць, але калі арганізм добры, як у мяне, дык я і не захварэю. Маска? Ёсць, канешне, але я па крамах не хаджу.

В Ивье об обязательном масочном режиме, конечно, говорят, но больше удивляются — неужели в других городах как-то по-другому?

— Обязательный масочный режим? Так он же везде. Нет? У нас только? А в Минске что, маски не носят? — удивляется одна из местных жительниц и рассказывает, что в масках ходит большинство ивьевчан, а в магазинах, и правда, могут не обслужить, если пришел без средств защиты.

— Правда, ничего не продадим, — подтверждает продавец одного из больших продуктовых магазинов.

На дверях практически всех торговых точек города висят объявления, что при входе в помещение посетители обязаны надевать маски и пользоваться санитайзерами. Ивьевчане все выполняют. Перед кассами в очереди старательно держат дистанцию.

— Да, есть рекомендации или постановление — точно не знаю, как называется, — где написано, что и продавцы, и покупатели должны быть в масках и перчатках. Мы этому и следуем. Покупателям всегда напоминаем о масках. Но люди сами носят, — рассказывают продавцы в магазине бытовой химии на втором этаже бывшего универмага.

На дверях «Копеечки» — похожее объявление. А еще — информация о том, что в торговом зале одновременно могут находиться 19 человек.

— Особых проблем не будет, если без маски зашел. Обслужат и так. Но люди у нас сами стараются надеть лишний раз маску. Смотрите, в городе большинство так ходит. Мало ли что, много же людей переносят коронавирус бессимптомно. Может быть, вот я уже заражена или вы, — говорит одна из покупательниц.

В местной библиотеке об обязательном масочном режиме для посетителей прочитали в Сети. Сами каких-либо документов на этот счет не получали. Говорят, что сотрудники уже давно работают в масках и перчатках. А для посетителей на стойке — дезинфицирующее средство, на столе — информационные буклеты о коронавирусе, на полке — инструкции, уборки — каждые два часа.

— Люди к нам ходят, как и раньше. Библиотека — это культурный центр города. Нам, конечно, приятно, что посетители есть каждый день, а с другой — удивительно, ведь пандемия же, лучше лишний раз дома побыть, — говорят работники.

О ситуации с коронавирусом в Ивье у местных сведения противоречивые. Одни уверены, что пик заболеваемости здесь уже прошел. Вторые — что ситуация сложная, третьи — что все так же, как и в других районах.

Первый случай коронавируса, напомним, в Ивье был зафиксирован 30 марта. Тогда анализ, взятый у пациента инфекционного отделения местной больницы, дал положительный результат. Житель Ивьевского района был госпитализирован с пневмонией.

— Да, в конце марта у нас все и началось. Сейчас в больнице, говорят, 90 пациентов с коронавирусом, а еще больше по домам сидят с легкой формой. Таких у нас не госпитализируют, — говорит одна из местных жительниц.

— Больница не переполнена. Больше пациентов, говорят, конечно, чем обычно, но так все спокойно, — говорит другая женщина. — У врачей есть сейчас все необходимое, лекарства тоже есть.

«Масочный режим», говорят женщины, на Ивьевщине ввели уже давно. Правда, это такой «рекомендательный» режим.

— Не принудительное, конечно — просто везде объясняли и рекомендовали. В райисполком, аптеки, некоторые магазины без масок можно не идти.

Прокомментировать (не)введение «обязательного масочного режима» в регионе в местном райисполкоме не смогли: председатель — в отпуске, заместители — на больничном, первый зам — на выезде.

Правда, на сайте Ивьевского райисполкома есть рекомендации для торговли и общепита. Все стандартно, как везде: юрлицам и ИП, которые осуществляют деятельность в области торговли и бытового обслуживания, рекомендовано измерять температуру тела сотрудникам, не допускать к работе людей с признаками простуды, обеспечить всех работников специальными средствами защиты и дезинфекторами. Работать — в масках и перчатках. Также надо информировать посетителей о средствах защиты и социальной дистанции. Продукты нарезать самим, отпускать в специальной упаковке. Проветривать помещения и чаще их мыть.

В местной больнице получить оперативный комментарий о зараженных коронавирусом в регионе также не удалось.

В Ивьевском районном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что носить маски в общественных местах — это рекомендация.

— Руководители субъектов хозяйствования, конечно, вправе решать самостоятельно, как защитить свой коллектив. Мы же рекомендуем носить средства защиты в общественных местах, придерживаться дистанции, пользоваться дезинфицирующими средствами. Я, например, как руководитель, приняла решение, что к нам в центр без средств защиты заходить нельзя. Вот смотрите, на дверях — соответствующее объявление, — рассказала главный врач Ивьевского районного центра гигиены и эпидемиологии Анастасия Жамойта.

Какова ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе и сколько заболевших в районе и самом городе, главный санитарный врач Ивьевщины говорить отказалась, посоветовав обратиться в Минздрав.