«Стоп таракан!»: блогер Тихановский проводит пикет в Гродно (Онлайн)8
- 29.05.2020, 17:21
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(обновляется) Люди пришли на легальный пикет, чтобы оставить подписи за перемены.
Очередным городом, в который приехал блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский cтал Гродно. Там сейчас проходит легальный пикет по сбору подписей за выдвижение его жены Светланы Тихановской в кандидаты в президенты.
Сергей Тихановский подчеркивает, что не будет призывать людей участвовать в «выборах», а главной целью его кампании являются свободные выборы без Лукашенко.
Напомним, блогер Сергей Тихановский уже провел многочисленные пикеты по сбору подписей в Минске, Слуцке, Барановичах, Могилеве и Гомеле.
Подробное расписание предвыборных пикетов по сбору подписей можно посмотреть здесь.
Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.