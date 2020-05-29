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«Стоп таракан!»: блогер Тихановский проводит пикет в Гродно (Онлайн)

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  • 29.05.2020, 17:21
  • 3,976
«Стоп таракан!»: блогер Тихановский проводит пикет в Гродно (Онлайн)
Фото: «Радыё Свабода»

(обновляется) Люди пришли на легальный пикет, чтобы оставить подписи за перемены.

Очередным городом, в который приехал блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский cтал Гродно. Там сейчас проходит легальный пикет по сбору подписей за выдвижение его жены Светланы Тихановской в кандидаты в президенты.

Сергей Тихановский подчеркивает, что не будет призывать людей участвовать в «выборах», а главной целью его кампании являются свободные выборы без Лукашенко.

Напомним, блогер Сергей Тихановский уже провел многочисленные пикеты по сбору подписей в Минске, Слуцке, Барановичах, Могилеве и Гомеле.

Подробное расписание предвыборных пикетов по сбору подписей можно посмотреть здесь.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.


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