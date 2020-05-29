Жители Гродно требуют немедленного освобождения Сергея Тихановского 95 29.05.2020, 20:26

22,249

Фото: «Радыё Свабода»

(Обновляется) Блогер был задержан на пикете по сбору подписей в Гродно.

В Гродно ОМОН задержал блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского, передает «Белсат».

Во время пикета по сбору подписей в Гродно возле Тихановского появились женщины, которые провоцировали блогера и участников пикета. Вдруг рядом упал милиционер. Затем подбежали другие милиционеры и попытались задержать Тихановского. Люди им мешали это сделать.

Видео Телеграм-канала «Беларусь головного мозга»:

Блогер объяснил милиции, что это провокация, что участники пикета по сбору подписей ничего не сделали. Вскоре появился ОМОН, который задержал блогера, на этом стрим Тихановского оборвался. После организованной властями провокации и задержания Сергея Тихановского жители Гродно направляются к РОВД, куда увезли блогера.

Видео Телеграм-канала NEXTA Live:

На видео, которое вел youtube канал "Страна для жизни" в конце сюжета зафиксирована провокация против блогера Cергея Тиханоского и его незаконное задержание сотрудниками милиции.

«Радыё Свабода» продолжает вести стрим из Гродно, где люди собрались возле здания РОВД.

Телеграм-канал «Баста» сообщает, что вместе с Сергеем Тихановским задержаны еще как минимум двое человек. Сторонники блогера собрались возле УВД Гродненского облисполкома по адресу улица Академическая, 3.

Один из руководителей УВД Гродненского облисполкома пообещал до 21.30 дать информацию о судьбе Сергея Тихановского. Люди прибывают к зданию отделения милиции.