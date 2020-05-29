Видеофакт: Момент провокации и задержание милицией народного блогера Сергея Тиханоского 3 29.05.2020, 22:19

2,459

Фото: «Радыё Свабода»

Лукашенко в панике, у него сдали нервы.

Очередным городом, в который приехал блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский cтал Гродно. Там прошел легальный пикет по сбору подписей за выдвижение его жены Светланы Тихановской в кандидаты в президенты.

Когда сбор подписей уже подходил к концу, против народного блогера и членов его команды была совершена провокация с участием сотрудников милиции.

Где сейчас находятся Сергей Тихановский и другие задержанные неизвестно.