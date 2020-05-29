Видеофакт: Момент провокации и задержание милицией народного блогера Сергея Тиханоского

Видеофакт: Момент провокации и задержание милицией народного блогера Сергея Тиханоского3
- 29.05.2020, 22:19
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Лукашенко в панике, у него сдали нервы.
Очередным городом, в который приехал блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский cтал Гродно. Там прошел легальный пикет по сбору подписей за выдвижение его жены Светланы Тихановской в кандидаты в президенты.
Когда сбор подписей уже подходил к концу, против народного блогера и членов его команды была совершена провокация с участием сотрудников милиции.
Где сейчас находятся Сергей Тихановский и другие задержанные неизвестно.