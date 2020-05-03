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«Баста»: За правду о коронавирусе уволен главврач из Витебска Сергей Лазарь?

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  • 3.05.2020, 9:56
  • 29,366
«Баста»: За правду о коронавирусе уволен главврач из Витебска Сергей Лазарь?

Приказ подписан министром Караником.

Сотрудники Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи пишут об увольнении главврача Сергея Лазаря. Приказ об увольнении, по их словам, подписан 1 мая, передает телеграм-канал «Баста».

«1 мая пришел приказ об увольнении нашего начальника, главврача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Сергея Лазаря. Приказ подписан министром Караником. Не знаю о формальной причине, но все коллеги говорят, что Сергей Викторович что-то сказал не так о ситуации с Covid-19 в новостях», - сообщает сотрудник больницы.

Узнать подробности в администрации больницы нам не удалось. «Без комментариев, главврача на работе сейчас нет», - сказали нам.

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