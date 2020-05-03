«Баста»: За правду о коронавирусе уволен главврач из Витебска Сергей Лазарь? 69 3.05.2020, 9:56

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Приказ подписан министром Караником.

Сотрудники Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи пишут об увольнении главврача Сергея Лазаря. Приказ об увольнении, по их словам, подписан 1 мая, передает телеграм-канал «Баста».

«1 мая пришел приказ об увольнении нашего начальника, главврача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Сергея Лазаря. Приказ подписан министром Караником. Не знаю о формальной причине, но все коллеги говорят, что Сергей Викторович что-то сказал не так о ситуации с Covid-19 в новостях», - сообщает сотрудник больницы.

Узнать подробности в администрации больницы нам не удалось. «Без комментариев, главврача на работе сейчас нет», - сказали нам.

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