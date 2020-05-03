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Нацбанк признал ускорение инфляции в Беларуси

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  • 3.05.2020, 10:13
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Нацбанк признал ускорение инфляции в Беларуси

Почему цены резко пошли вверх?

Национальный банк объяснил, почему в I квартале 2020 года ускорилась годовая инфляция, сообщают naviny.by.

Ускорение годовой инфляции было обусловлено динамикой базовой инфляции, считают в Нацбанке.

«Высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в экономике в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки обусловила рост инфляционных ожиданий субъектов хозяйствования», — говорится в обзоре.

Экономическая активность замедлилась, сохранив при этом близкий к нейтральному характер по отношению к инфляционным процессам, отмечают аналитики регулятора. Монетарные условия, отражающие совокупное влияние процентных ставок и валютного курса на экономику, оставались нейтральными.

«На ускорение базовой инфляции в I квартале 2020 года повлияло прежде всего увеличение потребительского спроса на продукты питания с длительным сроком хранения, а также на отдельные товары первой необходимости. Оно было вызвано неопределенностью относительно будущей ситуации, связанной с введением многими странами ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19», — поясняют экономисты Нацбанка.

Они отмечают, что последовавшее за ослаблением российского рубля (в условиях высокой доли Российской Федерации во внешней торговле товарами и услугами) снижение обменного курса национальной валюты способствовало росту девальвационных и инфляционных ожиданий в экономике.

Данные факторы в совокупности обусловили ускорение базовой инфляции в марте 2020 года.

«На фоне возросшей неопределенности относительно дальнейших перспектив в экономике инфляционные ожидания предприятий в I квартале 2020 года увеличились. Разница ответов респондентов, ожидающих дальнейшего роста цен, и ответов респондентов, ожидающих дальнейшего снижения цен, (баланс ответов) составила 55,4% против 43,8% в декабре 2019 года. Инфляционные ожидания населения оставались высокими. По данным последнего опроса (февраль 2020 года), оценка ожидаемого населением в следующие 12 месяцев роста цен составила 11%», — констатируют аналитики Нацбанка.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных данных национальных органов статистики, Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в первом квартале 2020 года. За январь-март цены в стране увеличились на 2,74%. Первым оказался Узбекистан (2,8%).


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