В России за сутки зарегистрировали более 10 тысяч зараженных коронавирусом 2 3.05.2020, 11:05

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Это новый антирекорд.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10633 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заболевших в стране выросло до 134 687 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Это новый суточный рекорд по приросту зараженных в России. Предыдущий был зарегистрирован накануне, когда за сутки коронавирус выявили у 9,6 тыс. человек, передает РБК.

Более половины новых случаев (5345 человек) выявлены активно у контактных лиц. Почти 6 тыс зараженных зарегистрировали в Москве, общее количество заболевших в столице увеличилось до 68,6 тыс. человек. На втором месте по числу зараженных находится Подмосковье (822 новых случая, всего более 14 тыс.), а на третьем — Санкт-Петербург (295 за сутки, всего 5029).

За сутки из больниц выписали 1626 человек, количество выздоровевших в России превышает 16 тыс.