Путина загнали в угол: в мае состоится историческое решение 3 3.05.2020, 12:01

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Эпоха «страны-бензоколонки» заканчивается.

Уже в мае в мире официально заканчивается нефтяная война, которую несколько месяцев назад развязала Россия. Члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК++) с 1 числа начнут ограничивать объемы добычи.

О том, что даст новое соглашение, почему цены на нефть все равно будут падать и как это отобразится на мире, пишет obozrevatel.com.

О чем договорились:

сделка будет действовать два года, общее сокращение добычи в мире может составить около 19 млн баррелей;

РФ и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки;

Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ дополнительно сократят добычу на 2 млн баррелей в сутки.

"Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. нефти в сутки со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая 2020 года", – сообщил в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль. Это рекордный уровень снижения за всю историю.

Но без такого решения некоторым странам пришлось бы снижать добычу более существенно. Например, России. По оценкам "Лукойл", без решения ОПЕК потеряли примерно 50% своей нефтедобычи. А благодаря сделки удастся удержать уровень, который может сохранить отрасль.

Начала нефтяную именно Россия, она же больше всех и пострадала от такого решения. Именно экспорт энергоресурсов наполняет бюджет северного соседа. В экономической теории российскую ситуацию называют "сырьевым проклятием". Когда у страны есть огромные запасы нефти и газа, она может зарабатывать только истощая то, что исторически им досталось. Россия именно так и поступает, аккумулируя деньги в одной сфере и угнетая другие отрасли экономики.

Для сравнения, Норвегия, которая является одним из основных поставщиков энергоресурсов в Европе, потратила десятки лет, чтобы избавиться от "сырьевого проклятия". Собранные на продаже сырья деньги инвестировали в другие сферы экономики, страна подготовилась к концу "эпохи черного золота".

И эта эпоха уже наступает. К примеру, по итогам прошлого года самой дорогой компанией мира стала Saudi Aramco (Саудовская Аравия, $1,8 трлн). Они занимаются добычей нефти и газа. А второе место заняла компания Apple Inc. (США, $1,4 трлн). Вполне возможно, что по итогам этого года уже с учетом падения рынка нефти Apple победит нефтяного гиганта.

Россия явно свои силы переоценила. Пытаясь навредить США и немного ослабить стоимость нефти, Россия отказалась продлевать соглашение с ОПЕК. Ограничивать добычу они отказались. Мол, это должно было позволить обвалить цены настолько, чтобы американцы на сланцевой добычи больше зарабатывать не смогли, а вот Россия бы удерживала хоть и не такую значительную, но все-таки прибыльность.

В результате же не выгодно стало добывать не только американскую сланцевую нефть, но и российскую. А в "черный понедельник", 20 апреля, российская нефть Urals впервые в истории упала в цене ниже нуля.

Почему упали цены на нефть:

добыча нефти не ограничилась, а спрос на нее упал;

места для хранения нефти в мире заканчиваются;

из-за карантина остановились целые сферы, в том числе и авиация, которая потребляла нефтепродукты.

Низкие цены на нефть – плохая новость для России. Согласно обзору экономистов Deutsche Bank, резервы Фонда национального благосостояния России (ФНД, резервный фонд страны) исчерпают чуть более чем за два года, если российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

Что теперь будет с ценами на нефть?

Первое – цены на нефть все равно будут оставаться на низком уровне. Как минимум до конца карантинных мер (а это, по всей вероятности, – май 2020-го). Второе – ограничительных мер может оказаться недостаточно. Об этом, кстати, сейчас и думают инвесторы. Именно этот фактор подталкивает стоимость черного золота к снижению.

Аналитик Максим Пархоменко в комментарии заявил: "До конца года цены на нефть будут постепенно восстанавливаться. Темпы восстановления будут зависеть от темпов снятия карантинных мер и восстановления экономической деятельности".

Министр энергетики Алжира Мохамед Акраб в интервью алжирскому телевидению заявил, что в течение мая-июня мировые цены на нефть в среднем возрастут до $35 за баррель в результате реализации договоренностей ОПЕК++. По его словам, "рынки начали подавать позитивные сигналы" в последние несколько дней после значительного спада неделей ранее.

Акраб отметил также, что кроме решений ОПЕК++ восстановлению цен будут способствовать результаты тех мер, которые были предприняты в некоторых странах, в том числе в Китае и Европе.