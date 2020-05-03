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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его состоянии

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  • 3.05.2020, 11:47
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его состоянии

Больной коронавирусом премьер-министр РФ находится под наблюдением специалистов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение. Об этом в воскресенье заявил журналистам пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков, пишет ТАСС.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение, — рассказал Беляков. — Самочувствие в целом нормальное». Он добавил, что премьер «работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону».

В четверг в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы.

Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский президент возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.


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