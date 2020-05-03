10 изменений, которые произойдут в организме, если пить кефир каждый день 10 3.05.2020, 12:12

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Насколько полезен этот напиток?

Во многих странах кефир знают все с детства. В последние годы в месте с пропагандой здорового образа жизни кефир набирает популярность почти во всем земном шаре. Толчком послужили пробиотики и мода на стройность, пишет cursorinfo.co.il.

Давайте перечислим все изменения, виновником которых может быть кефир.

Нормализуется уровень сахара в крови

В 2015 году путем исследований научно доказали, что при употреблении ежедневно в течении 3-х месяцев кефира людьми с повышенным сахаром в крови, показатель глюкозы если не нормализуется, то снижается точно.

Снизятся показатели холестерина

Да, этот факт тоже доказали. Добровольцы пили по 4 стакана кефира в день и через 2 месяца плохой холестерин снизился весьма значительно.

Так что да, кефир помогает снижать уровень холестерина.

Может уйти непереносимость лактозы

И снова доказанный факт. В 2003 году доказали, что регулярный прием кефира улучшает усвоение лактозы и потенциально может помочь преодолеть ее непереносимость. Не можете пить молоко – пейте кефир.

Кости станут крепче

Остеопороз – это ухудшение состояния костной ткани. Чаще всего страдают пожилые. При поражении этим недугом резко повышается риск переломов.

Ученые доказали, что кальций из кефира усваивается лучше.

Наладится пищеварение

Кефир = пробиотики. Пробиотики = здоровый кишечник и нормальное пищеварение. Нормальное пищеварение = тонкая талия. Так как уйдет вздутие. Также кефир борется с диареей. Облегчит состояние при гастрите и язвах.

Могут исчезнуть симптомы аллергии и астмы

Опыты на мышах доказали, что кефир способен подавлять воспалительные реакции, связанные с аллергией и астмой. Если у вас астма –вам стоит пить кефир.

Повысится иммунитет

Кефир способен стимулировать иммунную систему. Ведь там пробиотики. Пробиотики = здоровый кишечник. Здоровый кишечник = крепкий иммунитет. Именно иммунная система борется с вирусами и раком. В 2005 году доказали, что кефир помогает в борьбе с онкологией.

Укрепится сердечно-сосудистая система

Согласно результатам опытов, кефир действительно снижает артериальное давление и предотвращает тахикардию при повышенном кровяном давлении. Как бонус снижение риска атеросклероза и других проблем с сердечно-сосудистой системой.

Помогает в борьбе с кариесом

Пробиотики, помогают в санации рта и могут стать отличным помощником в борьбе с кариесом. По своей эффективности он способен сравниться с процедурой промывания фтором.

Улучшится настроение

И этому есть научное подтверждение: кисломолочный продукт предотвращает связанное со стрессом повышение уровня кортизола и увеличивает уровень серотонина. Кроме того, уменьшает связанные со стрессом физические симптомы, а именно боль в животе, и признаки простуды.