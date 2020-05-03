«Врачи работают без остановки, кашель в больнице стоит оглушающий» 3.05.2020, 12:28

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Заболевшая COVID-19 российская актриса поразилась масштабам пандемии

Российская актриса Татьяна Васильева, которая ранее попала в больницу с новым типом коронавируса, рассказала о своем самочувствие.

«Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5 — 37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах. Вчера Филипп и Лиза уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии. Больницы переполнены!», — написала Васильева в своем Instagram.

Актриса добавила, что скорую помощь из-за этого ей пришлось ждать 8 часов, а после ещё 4 часа она ожидала результатов КТ.

«Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий. Уже ночью, один из санитаров сказал мне, что на снимке все в порядке. И я с легким сердцем поехала домой. А сегодня утром мне позвонила врач и оказалось, что у меня двусторонняя пневмония. Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю», — добавила артистка.

Васильева рассказала, что не придавала большого значения эпидемии. Однако теперь понимает, что «все это не шутки».