Стало известно, зачем коалы лижут стволы деревьев 6 3.05.2020, 14:17

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Удивительное открытие было сделано благодаря наблюдениям независимых экологов.

Ученые сделали удивительное открытие — чтобы утолить жажду, коалы облизывают стволы деревьев во время дождя. Раньше биологи были уверены, что коалы получают всю необходимую влагу исключительно из листьев эвкалипта, пишет popmech.ru.

Коалы пьют воду, как и все другие животные, но при этом они не лакают, а облизывают стволы деревьев во время дождя. «Это изменило понимание того, как коалы добывают воду в дикой природе. Это очень увлекательно», — заявила исследователь из Сиднейского университета Валентина Мелла.

Удивительное открытие было сделано благодаря наблюдениям любителей живой природы и независимых экологов, которые изучали поведение коал в дикой природе в период с 2006 по 2019 годы. Одна коала была замечена во время облизывания ствола дерева. Делала она это на протяжении более 30 минут, успевая лизнуть ствол два раза в секунду. Всего было зафиксировано 46 случаев облизывания деревьев коалами во время или после дождя. Сумчатые, кажется, предпочитают гладкие участки деревьев, где стекающую воду легче собирать.

По словам Меллы, одна из причин, по которой ученые раньше этого не замечали, заключается в том, что наблюдения за животными в плохую погоду не велись.