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Лукашенко: Мы не можем отменить парад. Они умирали ради нас

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  • 3.05.2020, 15:12
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Лукашенко: Мы не можем отменить парад. Они умирали ради нас

Диктатор подчеркнул глубокое «идеологическое и эмоциональное значение парада» во время эпидемии.

Лукашенко заявил о глубоком идеологическом и эмоциональном значении парада в честь 75-летия Победы. Об этом диктатор заявил сегодня на совещании, передает БелТА.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. - Прим. БелТА) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил правитель.

При этом Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо". "Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - подчеркнул диктатор.

Лукашенко рассказал, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных Сил. "Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть", - сказал диктатор.

"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", - добавил правитель.

Лукашенко в связи с этим отметил, что отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске. "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - заверил белорусский правитель.

В целом уверен, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. "Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - сказал он.


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