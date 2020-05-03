Главный кардиолог Минздрава РФ предложил ужесточить ограничения из-за эпидемии 2 3.05.2020, 15:21

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На всплеск заболеваемости в России могли повлиять нарушения самоизоляции.

Недостаточная дисциплинированность граждан в отношении самоизоляции может быть одной из причин увеличения числа новых случаев коронавируса, поэтому карантинные меры должны быть жестче. Об этом заявил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. Его слова приводятся на сайте Минздрава, сообщает РБК.

«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — сказал Бойцов.

При этом основной причиной роста количества новых инфицированных он считает увеличение количества ПЦР-тестов. Помимо этого, Бойцов отметил развитие эпидемического процесса в регионах.

Он добавил, что если нарушения режима самоизоляции продолжатся, то с большой вероятностью эпидемический процесс в России будет развиваться «по естественному механизму», для которого характерно большое количество смертей в группах риска. Бойцов заметил, что пренебрегают самоизоляцией в основном люди, у которых риск смерти в результате заражения ниже, но и от инфицирования они, как и все, не застрахованы.

Если ситуация с COVID-19 в России будет развиваться по негативному сценарию, существенно увеличится смертность не только от коронавирусной инфекции, но и других заболеваний из-за перегрузки системы здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля утвердил штрафы за нарушение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. На федеральном уровне размер штрафов для нарушителей самоизоляции может составить от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Власти Москвы и Санкт-Петербурга ввели наказание в размере 4 тыс. руб. в случае пренебрежения ограничениями. При повторном нарушении сумма вырастет до 5 тыс. руб., столько же придется заплатить, если гражданин использовал автомобиль.

По данным на 1 мая, после введения административных наказаний за несоблюдение изоляции, в Москве выписали более 30 тыс. штрафов.