Гарри Каспаров: В сегодняшней России мафия и есть само государство 6 3.05.2020, 15:56

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Гарри Каспаров

В трудный период, сидя на накопленной золотовалютной кубышке, Кремль не хочет делиться с россиянами.

Одна из самых популярных сейчас тем российского интернета – это несущаяся со всех сторон критика власти, которая, в этот трудный период, сидя на накопленной золотовалютной кубышке, не хочет делиться с нуждающимися гражданами, пишет знаменитый российский шахматист и оппозиционер Гарри Каспаров для kasparov.ru.

Безусловно, это справедливое требование. Но, никоим образом не желая выступать адвокатом преступного путинского режима, хочу заметить, что механизмов такого распределения денег в сегодняшней России не существует. Система, которая выстраивалась все эти годы, нацелена на изъятие средств у населения для кормёжки чиновников, но никоим образом не на раздачу средств рядовым гражданам. Это только кажется, что если есть финансовые институты и каналы движения денег внутри страны, то они должны работать в обоих направлениях. Но путинская система оказалась столь жизнеспособна во многом потому, что идеально соответствует мафиозному государству, которое предусматривает абсолютную лояльность чиновников, в обмен на индульгенцию на незаконное обогащение, т.е. попросту говоря – воровство.

Финансовые потоки внутри России являются главным источником невиданного в истории благополучия российского чиновничьего ворья, которое присосалось к бюджетной реке и ко всем ответвлениям-ручейкам, которые из неё выходят. Ждать, что эта система может начать работать в обратном направлении – это как ждать поворота сибирских рек. Напомню, что даже советская власть вынуждена была отказаться от этого мега-проекта.

Уж кто-кто, а Путин прекрасно понимает, что если начать распределять деньги по тем же каналам, то большая часть этих денег будет украдена. В данном случае, речь идет не о выборе между рядовыми гражданами и путинскими подельниками, а между иерархией внутри чиновничьего сословия. И естественно, что направление денег вниз по вертикали власти, приведет к перераспределению мафиозного общака в пользу нижестоящей чиновной прослойки, что может нарушить существующий баланс власти.

Кто-то может возразить, что в истории бывали случаи, когда в критических ситуациях мафия выступала в качестве благотворителя, раздавая деньги подведомственной популяции. Но путинский мафиозный режим уникален тем, что в отличие от традиционной мафии, он не испытывает никакого давления со стороны государства, т.к. он и есть государство. Как мрачно шутят, если в любом государстве есть своя мафия, то только в сегодняшней России мафия и есть само государство.

Можно конечно продолжать критиковать власть за нежелание помочь рядовым гражданам, но нужно понимать, что это проблема возникла не сегодня. Эта проблема носит системный, фундаментальный характер, которая еще раз показывает, что мафиозное государство, выстроенное за годы путинского правления, ни при каких условиях не будет работать на благо страны и граждан. Говорить надо об абсолютной гнилости этой коррумпированной мафиозной структуры, без ликвидации которой в России ничего изменится не может.