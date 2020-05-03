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В NASA выбрали лучшее фото Земли

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  • 3.05.2020, 16:02
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В NASA выбрали лучшее фото Земли

Космическое агентство провело крупный конкурс.

В NASA выбрали лучший снимок Земли. Об этом сообщается на официальном сайте Обсерватории Земли NASA, пишет korrespondent.net.

Конкурс Tournament Earth 2020 провели к 20-летию Обсерватории Земли и 50 празднованию Дня Земли. Лучший снимок выбрали пользователи сети.

Отмечается, что были проведены пять туров за время которых проголосовали более 56 тысяч человек. Победителем стало фото Багамских Островов. В финальном туре голосования данный снимок собрал 66,2% голосов.

Также в космическом агентстве показали другие фото, участвующие в конкурсе.


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