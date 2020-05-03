В NASA выбрали лучшее фото Земли

В NASA выбрали лучшее фото Земли2
- 3.05.2020, 16:02
- 1,540
Космическое агентство провело крупный конкурс.
В NASA выбрали лучший снимок Земли. Об этом сообщается на официальном сайте Обсерватории Земли NASA, пишет korrespondent.net.
Конкурс Tournament Earth 2020 провели к 20-летию Обсерватории Земли и 50 празднованию Дня Земли. Лучший снимок выбрали пользователи сети.
Отмечается, что были проведены пять туров за время которых проголосовали более 56 тысяч человек. Победителем стало фото Багамских Островов. В финальном туре голосования данный снимок собрал 66,2% голосов.
Также в космическом агентстве показали другие фото, участвующие в конкурсе.