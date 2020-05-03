Гендиректор «Немецкой волны»: Журналистика может спасти жизни 3.05.2020, 16:22

Сейчас на журналистах лежит особая ответственность.

Генеральный директор "Немецкой волны" Петер Лимбург (Peter Limbourg) подчеркнул высокую ответственность журналистов во время пандемии коронавируса, охватившей весь мир.

"Журналистика может спасти жизни. Ведь когда правительства совершают серьезные ошибки, должен быть кто-то, кто им укажет на это, и общественность в ситуациях, которые, естественно, представляют опасность для здоровья людей, должна быть в состоянии оценивать принимаемые правительством меры, что, в свою очередь, означает, что у журналистов во всем мире очень высокая ответственность. Они должны работать на основе фактов и правды", - заявил он в пятницу, 1 мая.

"Журналистика может спасти жизни и журналистика важна именно во времена таких кризисов", - подытожил Петер Лимбург.