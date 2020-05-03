Новые случаи коронавируса выявлены в школах и гимназиях Минска 3.05.2020, 16:25

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Заражение обнаружено в средних школах №34 и №212, а также в гимназии №56.

Об этом сообщает телеграм-канал "Баста".

"Уважаемые родители! Информируем вас о том, что, к сожалению, пандемия коснулась и нашей школы. У сотрудника выявлен положительный тест на Covid-19. Ставим вас в известность о том, что все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия в школе проведены. Желаем всем крепкого здоровья! Верим, что вместе мы сможем пережить это сложное для всех время, - говорится в сообщении, разосланном по родительским чатам администрацией средней школы №34, которая находится на улице Мирошниченко в Минске.

"По информации из чата родителей в гимназии №56, расположенной на улице Воронянского, у одного из учителей подтверждён коронавирус. Преподаватель находится в больнице в тяжёлом состоянии. Учителя данную информацию скрывают, администрация не комментирует. Учеников по-прежнему просят приходить на занятия, запугивают, что будет снижена годовая отметка. Особенно это волнует 11-классников", - пишут родители учеников гимназии №56.

"В школе №212 на улице Лобанка в Минске у директора и у одной из учителей температура. Они находятся несколько дней дома. Там работает учителем моя мама", - сообщает сын одной из сотрудниц школы.

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