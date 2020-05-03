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В Беларуси ожидается аномально теплое лето

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  • 3.05.2020, 16:35
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В Беларуси ожидается аномально теплое лето

Жара скажется на сельском, лесном и водном хозяйстве.

Рекордно жаркое лето для всей планеты прогнозируют российский Гидрометцентр и американские ученые. С вероятностью 75%. Последние 25 лет каждое лето действительно теплее предыдущего. Причина – изменение климата, передает «Белсат».

«Изменение климата приводит к тому, что вторжение тропических воздушных масс проявляется чаще, в больших масштабах, т. е. захватывает большие территории. И такая жаркая, сухая погода устанавливается на более длительный срок», – объясняет эколог Анна Скрыган.

Чрезмерно жаркое лето в первую очередь скажется на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В жару специалисты советуют меньше бывать на солнце и вместо холодной воды пить горячий зеленый чай.

«Второй момент, который нас непосредственно затронет – это наши белорусские дачи и наши подсобные хозяйства. Мы за счет этого выживаем. Какая тут основная проблема – что зимы не было, не было снега. Т. е. почти не пополнился первый водоносный горизонт, из которого дачники черпают воду для своих огородов», – говорит Анна Скрыган.

Если лето действительно будет сухим, то дачникам придется думать, где взять воду. Что об этом думают самые дачники, мы спросили на улицах Могилева:

- Жары мы не боимся, у нас на участке выкопано озерцо, и мы всегда с водой.

«У меня под каждым углом стоят бочки, надеюсь, что хоть какие-то осадки будут. Буду собирать воду и воду экономить».

- Боюсь, потому что не каждый раз там бываю, по выходным только. Парники помогают соседи открывать-закрывать.

Аномальная жара затронет сельское, лесное и водные хозяйства. Кандидат экономических наук Петр Мигурский объясняет, как жара отразится на сельском хозяйстве:

«Если будет очень жаркое лето, опять будут голодать животные, как это происходит последние годы в Беларуси». Мы можем наблюдать сокращение поголовья скота, малые привесы. Если корова может давать 10-12 тонн молока в год, то мы смотрим по Могилевской области, и это только 4 тонны».

Малая эффективность сельского хозяйства, по мнению экономиста, отражается и в сокращении доли отрасли в валовом внутреннем продукте. А дальнейшее ухудшение ситуации, включая погоду, ведет к увеличению объемов продовольственного импорта.

«У нас много осушенных земель – надо заниматься водорегулированием. Даже может сегодня поднять зеркало воды в каналах до максимального уровня, чтобы эта вода работала. Надо все-таки наращивать объемы внесения органических удобрений», – говорит Петр Мигурский.

Чтобы спасти сельское хозяйство от засухи, Петр Мигурский советует также перейти на максимальный сев озимых культур и начинать сеять как можно раньше.


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