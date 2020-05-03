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В Якутии у 3000 нефтяников выявили коронавирус

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  • 3.05.2020, 16:39
В Якутии у 3000 нефтяников выявили коронавирус

В месторождении Чаянда в пятницу начала разворачиваться мобильный госпиталь.

В Якутии около 10 тысяч работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения были протестированы на коронавирус. В итоге инфекция была предварительно обнаружена примерно у трети из них. Об этом сообщил dw.com в воскресенье Минздрав России.

При этом у пациентов, тесты которых показали положительный результат, симптомов заболевания нет, говорится в сообщении. Как заявила главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова, находившаяся с 30 апреля по 2 мая в рабочей поездке в Якутию, "в вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия".

В то же время на сайте Минздрава сообщается, что 1 мая в Чаянде начал разворачиваться мобильный госпиталь. Ранее в медучреждения Якутии были госпитализированы более 60 человек. Часть работников из поселка для дальнейшего прохождения лечения была также направлена в Ямало-Ненецкий автономный округ и в Омскую область, в частности в Омск - 50 человек.


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