Житель деревни под Минском: Нашу больницу перепрофилировали под COVID-19, ждут привоза больных 3.05.2020, 17:00

Неделю назад больницу в Больших Новоселках освободили от всех пациентов.

Читатели сообщают телеграм-каналу «Баста» о распространении коронавируса в Минской области. Новые очаги заражения обнаружили в деревне Большие Новоселки Дзержинского района.

- У нас в деревне Большие Новоселки Дзержинского района есть обычная сельская участковая больница. Неделю назад ее освободили от всех больных. Выписали всех абсолютно, перепрофилировали под Covid-19, ждут привоза больных или контактов первого уровня, - сообщил житель деревни.

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