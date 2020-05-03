В Бресте задержали участника «кормления голубей» 7 3.05.2020, 18:04

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На акции он был с бело-красно-белым флагом.

3 мая, по крайней мере, один активист был задержан в Бресте после акции протеста против строительства аккумуляторного завода. Местный правозащитник Роман Кисляк рассказал «Радыё Свабода» о задержании.

«Мы знаем о задержанном только, что его зовут Андрей. Он был с бело-красно-белым флагом и когда участники «кормления голубей» двигались по Советской улице, за ним шли милиционеры. От кинотеатра «Беларусь», где закончилась акция, с улицы Советской молодой человек пошел другими улицами и там во дворах его задержали милиционеры и посадили в служебную машину. Правозащитник Владимир Величкин видел это сам. Про другие задержания нам ничего не известно», - сказал Роман Кисляк.