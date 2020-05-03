Из банковской системы России вывели триллион рублей 3.05.2020, 18:41

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В России продолжает стремительно увеличиваться объем наличных денег в обращении.

Процесс, начавшийся в марте, в апреле остановить не удалось: по итогам двух месяцев из банковской системы в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона российских рублей, следует из данных на сайте ЦБ, пишет finanz.ru.

Как правило, наличная денежная масса в России заметно увеличивается на период с декабря по январь, когда люди получают премии, тринадцатые зарплаты и активно тратят, а все остальное время года держится на относительно стабильном уровне.

Но в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса, крушения цен на нефть и девальвации рубля, эта сезонность была сломана: 719 млрд рублей наличных рублей поступило в экономику в марте и еще 493,2 млрд - в апреле. Общий объем «кэша» в обращении достиг нового максимума - 11,7 триллиона рублей.

ЦБ объяснял происходящее массовым снятием наличных физлицами. «В условиях повышенной неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги. Также значимую роль могли сыграть карантинные меры, потребовавшие накопления запасов наличных денег для расчетов в период изоляции», - писал в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» 15 апреля.

Но детальная статистика центробанка по банковскому сектору за март, опубликованная на прошлой неделе, фактически опровергает эту версию. По данным регулятора, в марте объем рублевых счетов физлиц в банках не только не уменьшился, но даже незначительно вырос - на 20 млрд рублей, до 24,523 трлн рублей (.xls).

Физлица выносили из банков исключительно иностранную валюту: с долларовых депозитов утекло 5 млрд долларов. Больше половины этой суммы - 3 млрд долларов - пришлось на Сбербанк и ВТБ.

Картина, нарисованная статистикой ЦБ, в части рублевого баланса банков выглядит «странно», указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Если верить данным регулятора, то массовый вывод «кэша» из системы осуществили преимущественно корпорации, причем идет о деньгах, полученных в виде кредитов.

За март банки выдали крупному бизнесу 924 млрд рублей новых займов - аномально высокую сумму. Для сравнения: за весь прошлый год портфель корпоративных кредитов увеличился на 1,6 трлн рублей. Еще на 289 млрд рублей банки прокредитовали физлиц.

Из динамики балансовых показателей следует, что и «население и компании спешно выбирали кредитные лимиты, при этом большая часть полученных средств осела в наличной форме», делает вывод Порывай. Помимо заемных денег в «кэш» ушла значительная часть средств от текущей деятельности юрлиц, добавляет он.

Банки нарастили рублевое кредитование, не получив новых денег на депозиты ни от розничных, ни от корпоративных клиентов. В результате банковская система завершила март с чистым оттоком рублевой ликвидности в размере 665 млрд рублей, оценивает Порывай.

Профинансировать этот разрыв пришлось ЦБ: за месяц банки нарастили долг перед регулятором на 850 млрд рублей. Еще 182 млрд рублей добавил банкам Минфин через операции репо и размещение на депозитах временно свободных средств бюджета.

Сейчас у банков есть 2 триллиона рублей свободной ликвидности и 8 трлн рублей ликвидных активов, под которые они могут получить кредиты ЦБ, заверила на пресс-конференции 17 апреля глава центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы всегда предоставляем ликвидности столько, сколько нужно», - добавила она.