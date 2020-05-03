Президент Польши: В это трудное время нужен порядок и единство 3.05.2020, 18:51

Анджей Дуда

Анджей Дуда обратился с посланием к полякам по случаю 229-й годовщины принятия Конституции 3 мая.

Об этом передает «Польское радио».

Президент Польши Анджей Дуда в своем послании к нации по случаю 229-й годовщины принятия Конституции 3 мая подчеркнул, что принятие Основного закона стало результатом работы патриотической партии, стремившейся укрепить государство:

«Мы, польские граждане, 3 мая думаем о возвращении к свободному, независимому, суверенному государству, основанному на нашей собственной Конституции, которую каждый из нас исполняет. Мы думаем об этом в то время, когда наша страна борется с глобальной пандемией коронавируса».

Анджей Дуда также отметил современное значение Конституции для государства:

«В это трудное время нам нужен порядок, единство, на страже которого стоит Конституция, — чтобы государство могло продолжать эффективно противодействовать эпидемии, защищая безопасность граждан как с точки зрения здоровья и жизни, так и в экономическом измерении: сохраняя рабочие места и поддерживая польские предприятия».