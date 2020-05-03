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Майк Помпео: Китай ответит за дезинформацию о коронавирусе

  • 3.05.2020, 19:08
Майк Помпео: Китай ответит за дезинформацию о коронавирусе

Власти Китая сделали все возможное, чтобы мир не смог вовремя узнать об угрозе COVID-19.

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News в воскресенье заявил, что власти Китая сделали всё возможное, чтобы мир не смог вовремя узнать об угрозе COVID-19. По его словам, это было классической попыткой коммунистической дезинформации и они за это "ответят", цитирует ABC News слова главы Госдепартамента США, сообщает svoboda.org.

О том, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса, сообщило 3 мая лондонское издание "Дейли Телеграф" со ссылкой на 15-страничный доклад союза западных спецслужб, в котором участвуют эксперты США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Создавая угрозу для других стран, правительство Китая скрывало информацию о появлении коронавируса, принуждало врачей к молчанию и отказывалось предоставлять биоматериалы зарубежным специалистам, которые могли бы своевременно начать работы по созданию вакцины, говорится в докладе.

Его авторы отмечают, что ещё в начале декабря 2019 года власти Китая имели информацию о способности вируса распространяться от человека к человеку. Этот факт, однако, как считают западные спецслужбы, отрицался вплоть до 20 января. Авторы доклада пишут, что 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и запретил публиковать информацию о новой инфекции.

"Немецкая волна" в своей публикации о начальной фазе распространения вируса, пишет, что правительство Австралии обучало и финансировало группу китайских ученых из лаборатории, занимавшейся генетическими модификациями смертоносных коронавирусов. Эти вирусы, говорится в статье, могли передаваться от летучих мышей к человеку, и средств противодействия этому не было.

В субботу в ряде мировых СМИ появились публикации о том, что группе китайских учёных под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, удалось установить: как минимум один вирус из примерно 50-ти, обнаруженных в пещере в провинции Юньнань, весьма похож на вирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19.

Между спецслужбами, входящими в альянс западных разведок, возникли разногласия. Австралийская разведка считает, что вирус появился на рынке в Ухане, что совпадает с официальной версией властей КНР, пишет бритaнская "Дейли Телеграф". Однако американское разведывательное сообщество, куда входят 17 спецслужб, в частности ЦРУ и ФБР, пока не обнародовало свои окончательные выводы.


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