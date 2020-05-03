закрыть
3 мая 2020, воскресенье, 20:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

В понедельник в Беларуси ожидаются грозы

2
  • 3.05.2020, 19:11
  • 1,873
В понедельник в Беларуси ожидаются грозы

МЧС дало рекомендации.

В понедельник в Беларуси ожидаются грозы с сильными порывами ветра. При этом будет тепло, в некоторых регионах температура поднимется до + 21 °C. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

«4 мая, в понедельник, местами по восточной половине страны ожидаются грозы, при грозах усиление ветра порывами 15−18 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах — туман», — рассказали синоптики.

Температура воздуха ночью + 5−10°С, по юго-востоку — до 12 тепла. Прохладнее всего будет в Минске и Гродно: +16−18 °С. В Гомельской области температура поднимется до +21 °С.

Рекомендации МЧС при грозе

- по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не топить печку;

держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов;

- на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). Если нет укрытия, следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову. В лесу можно укрыться среди низкорослой растительности. Если вы в компании, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать;

- если вы едете на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;

- во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередачи, т. к. электричество притягивает молнию;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

- если во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле;

- если ударила молния, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Рекомендации МЧС при сильном ветре

- уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина