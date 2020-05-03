Миллиарды на армию: чем аукнутся для Путина его «имперские» амбиции 3.05.2020, 19:23

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ФОто: AFP

Про провальную гонку вооружений Кремля.

Рост мировых оборонных расходов увеличился за последнее десятилетие на 7,2% и достиг в 2019 году почти 2 трлн долларов США. 62% этих расходов приходятся на пять государств – США, Китай, Индию, Российскую Федерацию и Саудовскую Аравию. За последние три года, они увеличили свою долю в мировых военных расходах более чем на 2%. "Апостроф" разбирался, что стоит за гонкой военных бюджетов и почему Россия, повышая затраты на армию при падении экономики, может повторить судьбу СССР.

Согласно исследованию Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), больше всех в мире на оборонные расходы потратили США – 732 млрд дол. При этом отмечается, что в период с 2009 по 2019 годы Штаты сократили эту статью расходов на 15%. Самый высокий рост среди стран из топ-5 продемонстрировал Китай, увеличив свои военные траты за этот период на 85%. Индия увеличила на 37%, РФ – на 30%, а Саудовская Аравия – 14%.

Также стоит обратить внимание на рост общего оборонного бюджета стран-членов НАТО. В прошлом году он составил более 1,04 трлн долларов, при том, что еще в 2016 году он был 918 млрд долларов. Примечательно, что в Европе самый динамичный рост расходов за десятилетие продемонстрировала Румыния – 154%, второе место заняла Украина – 132%. Но их доля в мировых оборонных расходах не превышает 0,3%.

По оценкам аналитиков SIPRI, украинские расходы на оборону в 2019 году выросли на 9,3%, по сравнению с 2018-м. В денежном выражении речь идет о 5,2 млрд долларов. Для сравнения, расходы соседних Турции и Польши составили 20,4 млрд долларов и 11,9 млрд долларов соответственно. С учетом того, что Украина находится в состоянии войны с российскими прокси на Донбассе, это сравнение говорит не в нашу пользу. Однако про Россию разговор пойдет чуть ниже.

Содиректор внешнеполитических программ и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник объяснил , что SIPRI считает расходы на оборону, а не сектор обороны и безопасности, куда входят больше ведомств.

"У нас эти расходы идут одной статьей на безопасность и оборону, а не только армию. Вооруженные силы получают незначительный процент от ВВП, если сравнивать с мировыми расходами. Но вместе с тем, это каждая четвертая гривна (из государственной казны), что оказывает давление на бюджет", – говорит Мельник.

Отметим, что в 2020 году финансирование Вооруженных сил составляет 116 млрд грн с учетом специального фонда, то есть приблизительно на 14 млрд больше, чем в прошлом. При этом в целом на сектор обороны в государственном бюджете Украины на 2020 год было выделено уже 245,8 млрд грн, что составляет более $9 млрд. В то же время финансирование программ, связанных с модернизацией, ремонтом и закупкой новых вооружений сравнительно невелико и составляет 22,7 млрд грн - меньше 1 миллиарда долларов. Это не позволяет нашей армии совершить качественный скачок вперед даже в условиях вооруженного противостояния на Донбассе. Хотя все в этом мире относительно. Например, в первой редакции Госбюджета 2014 года, сверстанного до начала российской аннексии Крыма и войны на Востоке Украины, все финансирование Минобороны составляло 16 млрд грн, то есть было меньшим, чем сумма, которую мы сейчас выделяем только на совершенствование техники.

Мир готовится к войне

По словам Мельника, рост мировых военных расходов указывает на рост напряженности и дестабилизации в регионах с четкой корреляцией между соседствующими государствами. Речь идет о росте военного присутствия Китая в Индийском океане, а также напряженности в отношениях Индии, Китая и Пакистана. Потенциальная угроза существует и в отношениях Саудовской Аравии, Йемена и Ирана. Финансово отреагировали на рост угроз со стороны РФ и страны-члены НАТО. Сюда стоит добавить предостережение президента США Дональда Трампа сократить финансирование бюджета Альянса, если европейские союзники не увеличат свои расходы.

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков отмечает, что рост военных расходов основан на ощущении возобновления военного соперничества между великими державами.

Истребитель F-16

Фото: pixabay.com

"Мы видим, что мир входит в ту фазу, когда на первое место выходит жесткая военная сила. Если Китай хочет показать свое превосходство, то РФ участвует в военных операциях. Худо-бедно, но Путину удалось провести перевооружение армии, они получили новое качество. Думаю, на фоне падений цены на нефть, они могут сократить военные расходы на 20-25%, это будет не критично, через пару лет опять восстановят расходы. Важно отметить, что даже в таком состоянии РФ будет создавать большую угрозу для Украины и мира", – говорит изданию Белесков.

С другой стороны, отмечают эксперты, похоже на то, что в Кремле на данный момент не намерены снижать затраты на "оборонку", что может им серьезно аукнуться уже в ближайшее время...

Нащупать дно

Прирост военных расходов РФ с 2000 года составил 175%, с 2010-го - около 30%. При том, что расходы несоизмеримы со среднемировыми в пересчете на проценты ВВП. Мировой показатель составляет 2,2%, Кремль тратит - 3,9%

В 2010 году Дмитрий Медведев, на тот момент действующий президент РФ, заявлял, что готов начать гонку вооружений.

"В ближайшее десятилетие нас ждёт следующая альтернатива: или мы достигнем согласия по противоракетной обороне и создадим полноценный совместный механизм сотрудничества, или же начнётся новый виток гонки вооружений. И нам придётся принимать решение о размещении новых ударных средств. Совершенно очевидно, что этот сценарий был бы очень тяжёлым", – говорил Медведев в послании Федеральному собранию.

Начиная с 2010 года РФ ежегодно увеличивала расходы – до 70,2 млрд долларов в 2011 году, 81,5 млрд – в 2012 году, 90,4 млрд - в 2013 году, 85,7 млрд – 2014 году. Но в последние годы в Кремле сокращали затраты на "военку": в 2018 году, снизив уровень затрат на оборону на 3,5%, до $61,4 млрд, Россия впервые с 2006 года выпала из ТОП-5. Впрочем, в 2019 году военные расходы снова выросли, и оказались на уровне 65,1 млрд долларов.

Россия испытывает проблемы с государственной программой вооружений. Не успев в озвученные сроки до 2020 года, Минобороны решило продлить ее еще на семь лет. По мнению экспертов, на фоне падения цен на нефть и экономических санкций, не снижая затраты на ВПК, РФ рискует повторить судьбу СССР. Напомним, одной из ключевых причин развала Союза стала гонка вооружений, которую экономика страны, ослабленная падением цен на энергоресурсы, попросту не выдержала.

По словам Белескова, США продолжает тратить на военные расходы больше всех в мире, но они даже близко не подходят к показателям начала "холодной войны".

"Они тратят много, но нужно отметить то, что Вашингтон на 15% сократил расходы за последние десять лет. Но теория о том, что таким образом США втягивают РФ в новую гонку пока не подтверждается цифрами. Они суммарно даже не пошли к показателям начала "холодной войны", – говорит эксперт.

Немецкий танк Леопард-2

Фото: pixabay.com

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что главным мотивом Путина является реваншистско-имперские амбиции. Но устроив гонку вооружений фактически с самим собой, а также развязав "нефтяную войну", хозяин Кремля проиграл еще до ее начала.

"Саудовская Аравия диверсифицировала экономику на альтернативную энергетику и оффшорные хабы. Благодаря новым технологиям добыча нефти там имеет высокую окупаемость. Для США доля экспорта нефти в структуре ВВП меньше 1%. В РФ технология добычи осталась на уровне СССР - они не могут остановить добычу, потому что ресурсы месторождение настолько истощены, что повторный запуск может произойти уже без сырья. При этом, они не могут развивать новые технологии из-за наложенных санкций. Стоимость их нефти даже не окупается, при том, что вытесняется дешевой арабской. В скором времени Кремлю придется использовать другие ресурсы – продавать золото и другие драгметаллы, чтобы хоть как-то компенсировать убытки из-за обвала цен на нефть и газ", – рассказывает Коваленко.

Отметим, что государственный бюджет РФ на 2020 год сверстан с расчета, что баррель нефти будет продаваться по 45-48 долларов. Но 20 апреля стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI обвалилась до минусовой отметки. В то же время, уже 1 мая цены на нефть выросли на фоне договоренностей о сокращении мировой добычи. В частности июньский фьючерс на WTI стоил уже около $20 за баррель, но это все еще очень далеко от минимально необходимых для России показателей.

Как отмечает Коваленко, высокие цены на нефть позволяли РФ не только увеличивать расходы, но и наверстать потери от введенных санкций. При этом у Кремля есть ряд закрытых оборонных программ, финансирование которых не афишируется. Сюда стоит прибавить расходы на частные военные компании, которые тоже не отображаются в официальных данных.

При таких тратах Кремлю придется снижать расходы на сектор обороны или экономить на социальной сфере, что может привести к социальному взрыву. На все это наложилась нервозность у населения, вызванная введением карантина. В целом, события последних дней показали, что Москве сейчас крайне сложно удержать ситуацию в регионах под контролем. Стоит выделить события 20 апреля в Северной Осетии, где ОМОН разгонял протестующих с применением спецсредств. Жители вышли с требованием дать возможность им работать. В Якутии, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторожденим, 27 апреля, рабочие устроили митинг, требуя нормальных условий работы и защиты от коронавируса. Вместе с тем, уровень доверия к Владимиру Путину падает. По данным ВЦИОМ, российскому лидеру доверяют только 28,3% респондентов. Уже сейчас становится очевидным, что падение уровня жизни рядовых россиян вряд ли пройдет бесследно для власти. И в этом контексте дальнейшее вкладывание денег усиление армии сейчас может сыграть с Путиным злую шутку.