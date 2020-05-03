Российская нефть продолжает крутое пике 1 3.05.2020, 19:47

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Фото: Reuters

РФ потеряла большую часть ВВП.

Буквально на прошлой неделе майское падение российского экспорта нефти в Европу прогнозировали в пределах до 1,24 млн баррелей в сутки, что на 885 тысяч меньше, чем в апреле. На конец апреля этот прогноз представлял собой антирекорд с 2014 года, пишет украинский блогер Злой одессит для inforesist.org.

Однако, уже видно, что экспорт российской нефти падает куда стремительнее, чем этого ожидали даже самые пессимистичные эксперты. Так, согласно графикам отгрузки российской нефти из портов, посредством морской доставки объемы отгружаемого сырья обваливаются с отметки 2,06 млн баррелей в сутки в апреле, до более депрессивных 1,13 млн баррелей в сутки в мае.

Таким образом, предыдущий прогноз оказался куда более оптимистичным, на целые 110 тыс баррелей в сутки больше, нежели нынешний, реальный. Но и из него следует, что каждый день Россия, только на потере экспортных объемов, в мае будет терять около $10 млн. И это не говоря о потерях от нынешнего ценообразования и убыточности добычи на целом ряде месторождений, где нефть извлекается уже в убыток.

Но, все же, напомню, что при нефти со средней стоимостью $10, Россия ежегодно будет терять до $126 млрд на внутреннем и внешнем рынках. В свою очередь, в рублевом эквиваленте, в связи с инфляцией национальной валюты РФ, это значение может расти по мере роста девальвационных тенденций.

В итоге, тандемное давление на Россию в виде падения цен на энергоносители, выдавливания ее с рынков сбыта, а также девальвации национальной валюты, в итоге могут привести к потерям, соизмеримыми с третью наполнения ВВП.

Что тут еще скажешь. Многоходовочка, как всегда, удалась!