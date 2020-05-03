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США подчеркнули роль независимых СМИ в условиях борьбы с пандемией

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  • 3.05.2020, 20:05
США подчеркнули роль независимых СМИ в условиях борьбы с пандемией

Майк Помпео выступил с обращением по случаю Всемирного дня свободы прессы.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с обращением по случаю Всемирного дня свободы прессы, который отмечается в воскресенье. Глава Госдепартамента отметил особое значение работы сотрудников СМИ на фоне пандемии COVID-19 и призвал страны мира освободить журналистов, оказавшихся в тюрьмах из-за своей работы, передает «Голос Америки».

«Во Всемирный день свободы прессы… мы подчеркиваем важную роль независимых медиа в содействии открытому обмену информацией и идеями, столь необходимому в свободных, процветающих и безопасных демократических обществах», – говорится в обращении.

«В этом году, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19, приобретает особое значение свобода как профессиональных, так и гражданских журналистов сообщать о том, что они видят и слышат, а также открыто выражать свое мнение», – говорится далее в документе.

«Сегодня… мы узнаем, что некоторые государства намеренно распространяют дезинформацию, цензурируют точную и полезную информацию, а также агрессивно ограничивают возможность независимых журналистов служить общественности», – заявил Помпео, приведя в качестве примеров аресты журналистов и блокировку новостей и сайтов из-за критики официальной реакции властей на пандемию COVID-19. Госсекретарь призвал незамедлительно положить конец подобной цензуре.

«Многие журналисты работают, рискуя своей жизнью и свободой, причем не только в зонах конфликтов и природных катастроф, а также регионах, сильнее всего затронутых пандемией, но и в тех местах, где они сталкиваются с угрозой произвольного задержания или насилия, – отметил Помпео. – Мы призываем все государства освободить журналистов, которые оказались в тюрьме в связи с их работой и привлечь к ответственности лиц, совершающих преступления против них».

Помпео приветствовал работу организаций гражданского общества, которые работают в интересах журналистов, и представителей частного сектора, поддерживающих устойчивость независимых СМИ.


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