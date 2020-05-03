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Экономисты рассказали, какие продукты в Беларуси будут в дефиците

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  • 3.05.2020, 20:40
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Экономисты рассказали, какие продукты в Беларуси будут в дефиците

Нам нужно быть готовыми к разным вариантам.

В Беларуси растёт спрос на продовольственные товары длительного хранения. Белорусам нужно быть готовыми к разным вариантам.

С нехваткой каких товаров мы можем столкнуться, а на что не стоит тратить деньги, закупая впрок, «Кур`ер» узнал у белорусских экономистов.

На что вырос спрос

Продавцы слуцких магазинов отмечают, что в последнее время вырос спрос на бакалею (крупы, макароны, подсолнечное масло), чай, кофе, а также на средства личной гигиены.

Пока в магазинах дефицита нет и любые товары можно найти на прилавках супермаркетов. Но из-за непредсказуемости развития событий и временных ограничений в торговле с некоторыми странами никто не может исключить в перспективе перебои с поставками товаров.

Что может быть в дефиците

Экономист Леонид Злотников считает, что в дефиците могут оказаться некоторые товары, на которые МАРТ ввёл временное регулирование цен. В перечне товаров оказались свежая рыба, подсолнечное масло, мясо, соль, рис, овсяные хлопья, куриные яйца, чай, кофе, консервы, картофель, репчатый лук, молочные продукты и другие.

«Снабжение основными продуктами питания не под угрозой, потому что мы полностью обеспечиваем себя мясом, молочной продукцией, яйцами, хлебом, сахаром и солью. Но что касается овощей, фруктов, некоторых круп, то вполне может возникнуть дефицит отдельных культур. Также из-за границы привозят чай, кофе, орехи, сухофрукты. Их нехватка может в будущем сказаться и на ценах», — считает эксперт.

Он добавляет, что нужно учитывать и тот факт, что некоторые страны ограничили экспорт товаров на внешний рынок. «Рис мы полностью экспортируем. Гречки своей потребляется меньше 28%, белорусского масла — 12%. А если учитывать, что основной наш поставщик риса, гречки и других зерновых культур переменчив в своих решениях, то тут тоже могут возникнуть проблемы с наличием этих товаров», — говорит экономист.

Временные ограничения МАРТ на повышение цен могут привести к дефициту не только импортных, но и белорусских товаров, которые производятся из импортного сырья.

«К примеру, подсолнечное масло для майонеза или сырьё для рыбной продукции закупается за границей. Договоры на доставку импортных товаров заключаются в валюте. Малый и средний бизнес точно откажется от поставки импортных товаров, чтобы не работать себе в убыток. Сейчас трудно оценить, будет ли жёсткий дефицит, но ряд товаров может исчезнуть», — считает Леонид Злотников.

По мнению экономиста Леонида Заико, теоретически провалы рынка будут.

«В России продовольственные продажи упали на 35%. Если уменьшится экспорт в Россию, то внутри страны появится излишек этой продукции и она будет выбрасываться на внутренний рынок. У нас в изобилии будет мясо, мука, молочные продукты, макароны. Стоит ли бежать закупаться гречкой и другими крупами? Я думаю, нет. Гречневая крупа — это феномен стариков, которые едят её по рекомендациям врача. А рис не является нашей национальной продовольственной культурой. Белорусы спокойно выживут на макаронах и картошке, — отмечает он.

Что касается дефицита, то может исчезнуть итальянский виноград, испанские помидоры или другие импортные фрукты и овощи. Но не стоит впадать в отчаяние. В мае начинается посадка, поэтому отправляйтесь на грядки и выращивайте свою натуральную продукцию".


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