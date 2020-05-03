Коронавирус: «ковидные пальцы» и сыпь как симптомы Covid-19 5 3.05.2020, 20:48

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Врачи установили, что у некоторых больных с Covid-19 прослеживаются пять видов кожных высыпаний.

Как установили испанские врачи, у некоторых больных, госпитализированных с диагнозом Covid-19, прослеживаются пять видов кожных высыпаний, передает ВВС.

Согласно клиническим наблюдениям испанских медиков, эти симптомы, включая так называемые "ковидные пальцы", чаще всего появляются у детей или молодых людей и сохраняются на коже в течение нескольких дней.

Сыпь часто является одним из симптомов вирусного заболевания; самый наглядный пример - ветряная оспа, которой сопутствует появление на теле везикул (волдырей). Однако испанских врачей удивило разнообразие видов сыпи при Covid-19.

В настоящий момент кожная сыпь не включена в список симптомов коронавирусной инфекции.

Тем не менее, в последнее время поступало много сообщений о "ковидных пальцах" - красной сыпи между пальцев ног, которая бывает у некоторых пациентов даже при отсутствии каких-либо других симптомов.

Однако, как говорит глава исследовательской группы врачей Игнасио Гарсия-Довал, наиболее распространенным видом сыпи являются макулопапулёзные высыпания (которые обычно возникают при заболевании корью) в виде маленьких красных бугорков, плоских или выпуклых, они чаще всего появляются на торсе.

"Очень странно наблюдать несколько разновидностей сыпи, причем некоторые из них весьма своеобразны, - сказал доктор Гарсия-Довал. - Высыпания обычно появляются позже, уже после респираторных симптомов этого заболевания, поэтому это не очень хороший метод диагностики пациентов".

Все пациенты, о которых говорится в в исследовании, были госпитализированы и имели респираторные симптомы.

Экспертная оценка этого исследования уже опубликована на этой неделе в Британском журнале дерматологии.

В рамках этого исследования все испанские дерматологи описали кожные высыпания, которые они наблюдали у больных коронавирусной инфекцией в предыдущие две недели. Всего описано 375 случаев.

Выявлено пять разновидностей сыпи:

- Несимметричные пятна, похожие на результат обморожения, на руках и ногах, порой болезненные и вызывающие зуд. В основном встречаются у молодых пациентов с легким течением болезни, появляются на поздних стадиях и длятся примерно 12 дней. Замечены в 19% случаев.

- Очаговые высыпания в виде маленьких волдырей, которые могут вызывать зуд, отмечены на торсе и верхних и нижних конечностях. Возникают до появления каких-либо других симптомов и отмечены в 9% случаев у пациентов среднего возраста; сохраняются в течение 10 дней.

- Очаговые высыпания, похожие на крапивницу, белого или розового цвета, зачастую зудящие. Отмечены в 19% случаев, в основном на торсе, но бывают и на ладонях (внутренней стороне руки).

- Макулопапулёзные высыпания в виде небольших, плоских или выпуклых волдырей, которые наблюдались в 47% случаев. Эти высыпания держатся примерно неделю и появляются одновременно с другими симптомами, однако чаще всего сопровождают тяжелое течение болезни.

Появление на коже сосудистой красно-синей сетки (ливедо) или признаков некроза кожи - отмечено у 6% пациентов, в основном, пожилого возраста с тяжелым течением болезни.

В то же время специалисты отмечают, что сыпь может иметь различное происхождение и ее трудно классифицировать, не имея соответствующего опыта и знаний.

Не для самодиагностики

"Важность этого исследования не в том, чтобы помочь людям самим диагностировать у себя [Covid-19], а в том, чтобы помочь нам лучше понять, как этот вирус может отразиться на здоровье людей", - говорит президент Ассоциации британских дерматологов доктор Рут Мерфи.

Как отмечает доктор Майкл Хэд из Саутгэмптонского университета, сыпь очень часто сопровождает многие вирусные инфекции, включая пневмонию.

"В случае с Covid-19 сыпь и кожные язвы были отмечены у определенного процента госпитализированных пациентов. Мы пока не знаем, насколько одно связано с другим, или почему, например, эти кожные воспаления у одних больных появляются, а у других нет", - говорит врач.

Американская академия дерматологии также составляет свой список кожных симптомов, которые наблюдаются у пациентов с коронавирусной инфекцией.